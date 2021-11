年末年始にぴったり！『すみっコぐらし』カードゲーム第三弾♪

『すみっコぐらし』のカードゲーム第三弾『すみっコぐらし ~ドキドキおしゃべりパーティー!~』が、amazon、全国カードゲームSHOP等で12月14日(火)より発売開始となる。

先日公開された映画第2弾も話題のサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』。すみっこにいるとなぜか 落ちつく。さむがりの ”しろくま” 、自信がない ”ぺんぎん?” 、食べ残し(?!)の ”とんかつ” 、はずかしがりやの ”ねこ” 、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的なすみっコたちが、子どもや女性層を中心に大人気となっている。

この度、そんなすみっコやみにっコたちと一緒にドキドキするトークゲームが登場! その名も『すみっコぐらし ~ドキドキおしゃべりパーティー!~』。

この商品は、ヒット中のカードゲーム『すみっコぐらし あつめよう! すみっコちっぷ』、『すみっコぐらし~みんなでわくわくテント作り!~』に続く第3弾商品。トランプの「うすのろ」をモチーフにしたゲームだ。

すみっコたちのチップを集めつつ、「おしゃべりカード」に書かれている「古今東西」や「お題しりとり」で楽しくおしゃべり。もし「ドキドキカード」に書かれていることを話してしまったら負けとなる。

アームのチップを引いた時は、すみっコたちが連れ去られないように手で隠して守り、誰かがチップを隠したら他プレイヤーも続いてすみっコたちを守ってあげよう。一番最後まで守ってあげられなかったプレイヤーの負けとなる。

この『すみっコぐらし ~ドキドキおしゃべりパーティー!~』はamazon、全国カードゲームSHOP他にて12月14日(火)から発売開始。amazonでは予約がスタートしている。

クリスマスや年末年始に、友達や家族みんなで楽しもう♪

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.