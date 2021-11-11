ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」は、日本各地の店舗にて「Windows 11発売記念セール 第2弾」を開始した。
第2弾となる今回は、Windows 11搭載PC、Windows 11アップグレード対応PC、DSP Windows 11パーツバンドルセットを用意。合わせて、「Windows 11アップグレードサービス」も利用できる。販売品の一例は以下の通り。
Windows 11搭載 14型ノートPC
- 99,980円
- Windows 11 Home 64bit
- Intel Core i5-1135G7
- DDR4 8GB（オンボード）
- 500GB NVMe対応 M.2 SSD
- Intel UHDグラフィックス（CPU内蔵）
- 14型フルHD液晶ディスプレイ（非光沢、1,920×1,080ドット）
- 光学ドライブ非搭載
Windows 11搭載 15.6型ノートPC
- 43,980円
- Windows 11 Home 64bit
- Intel Celeron N4120
- DDR4 4GB（4GB×1）
- 250GB SSD
- Intel UHDグラフィックス 600（CPU内蔵）
- 15.6型フルHD液晶ディスプレイ（非光沢、1,920×1,080ドット）
- 光学ドライブ非搭載
Windows11アップグレード対応デスクトップPC（ディスプレイは別売り）
- 170,480円
- Windows 10 Home 64bit
- Intel Core i7-10700F
- Intel B460
- DDR4 16GB（8GB×2）
- 1TB NVMe対応 M.2 SSD
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti（6GB）
- DVD スーパーマルチ
- 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源