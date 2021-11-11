ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」は、日本各地の店舗にて「Windows 11発売記念セール 第2弾」を開始した。

第2弾となる今回は、Windows 11搭載PC、Windows 11アップグレード対応PC、DSP Windows 11パーツバンドルセットを用意。合わせて、「Windows 11アップグレードサービス」も利用できる。販売品の一例は以下の通り。

Windows 11搭載 14型ノートPC

  • STYLE-14FH057-i5-UCSXM

  • 99,980円
  • Windows 11 Home 64bit
  • Intel Core i5-1135G7
  • DDR4 8GB（オンボード）
  • 500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • Intel UHDグラフィックス（CPU内蔵）
  • 14型フルHD液晶ディスプレイ（非光沢、1,920×1,080ドット）
  • 光学ドライブ非搭載

Windows 11搭載 15.6型ノートPC

  • STYLE-15FH043-C-UCXSM

  • 43,980円
  • Windows 11 Home 64bit
  • Intel Celeron N4120
  • DDR4 4GB（4GB×1）
  • 250GB SSD
  • Intel UHDグラフィックス 600（CPU内蔵）
  • 15.6型フルHD液晶ディスプレイ（非光沢、1,920×1,080ドット）
  • 光学ドライブ非搭載

Windows11アップグレード対応デスクトップPC（ディスプレイは別売り）

  • LEVEL-M046-iX7F-RX1XM

  • 170,480円
  • Windows 10 Home 64bit
  • Intel Core i7-10700F
  • Intel B460
  • DDR4 16GB（8GB×2）
  • 1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti（6GB）
  • DVD スーパーマルチ
  • 500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

Windows 11 Home 64Bit DSP+TG-3468（ギガビットLANカードバンドルセット）：16,480円

Windows 11 Pro 64Bit DSP+TG-3468（ギガビットLANカードバンドルセット）：21,480円