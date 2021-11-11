◆ 12月3日から松山で強化合宿
NPBエンタープライズは11日、12月3日から5日に愛媛・松山の坊っちゃんスタジアムで行う侍ジャパン大学代表の強化合宿参加メンバー45人を発表した。
今回のメンバーは、2022年7月に開催が予定されている第30回ハーレムベースボールウィークに出場する侍ジャパン大学代表の強化合宿という位置づけ。
来秋ドラフト候補にも挙がる日本体育大の“二刀流”プレイヤー・矢澤宏太投手（3年）や、立教大の山田健太内野手（3年）、早稲田大の蛭間拓哉外野手（3年）らが名を連ねた。
参加メンバーの一覧は以下の通り。
▼ 強化合宿参加メンバー
＜投手＞ 20名
金村尚真（富士大3年）
川和田悠太（仙台大2年）
加藤泰靖（上武大3年）
坂口翔颯（國學院大1年）
石田裕太郎（中央大2年）
福山優希（駒澤大3年）
神野竜速（神奈川大3年）
松本凌人（名城大2年）
赤塚健利（中京学院大2年）
東山玲士（同志社大3年）
木村 光（佛教大3年）
松永遥平（東亜大3年）
村上幸人（福岡大3年）
長久保滉成（仙台大3年）
板川佳矢（国際武道大3年）
曽谷龍平（白鷗大3年）
宮 海土（立教大3年）
増居翔太（慶應義塾大3年）
矢澤宏太（日本体育大3年）
大石晨慈（近畿大3年）
＜捕手＞ 5名
蓑尾海斗（明治大3年）
吉田賢吾（桐蔭横浜大3年）
野口泰司（名城大3年）
有馬 諒（関西大2年）
石伊雄太（近畿大工学部3年）
＜内野手＞ 13名
吉川育真（國學院大2年）
上神雄三（関西大3年）
齊藤大輝（法政大3年）
山田健太（立教大3年）
廣瀬隆太（慶應義塾大2年）
村松開人（明治大3年）
林 琢真（駒澤大3年）
中川卓也（早稲田大3年）
下山悠介（慶應義塾大3年）
佐々木泰（青山学院大1年
宗山 塁（明治大1年）
奈良間大己（立正大3年）
坂下翔馬（近畿大2年）
＜外野手＞ 7名
杉澤 龍（東北福祉大3年）
道原 慧（立教大3年）
蛭間拓哉（早稲田大3年）
森下翔太（中央大3年）
鷲田亮太（横浜商科大3年）
澤井 廉（中京大3年）
中村貴浩（九州産業大3年）