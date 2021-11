嵐が2020年12月31日に東京・東京ドームで開催した活動休止前ラストライブ「This is 嵐 LIVE 2020.12.31」の模様を収めた映像作品が、12月29日にリリースされる。

「This is 嵐 LIVE 2020.12.31」は嵐にとって初の生配信ライブ。デビューからの20年以上にわたってリリースされたシングル曲や最新アルバム「This is 嵐」収録曲などが、ファン参加型の企画や配信ライブならではの演出とともにパフォーマンスされた。

本作はDVDおよびBlu-rayそれぞれの初回限定盤と通常盤、合計4仕様でリリース。初回限定盤にはこのライブに向けた5人の姿を追った特典映像「This is 嵐 LIVE behind the scenes -5人のいる景色-」が収録される。

嵐「This is 嵐 LIVE 2020.12.31」収録内容

01. overture

02. ワイルド アット ハート

03. サクラ咲ケ

04. SHOW TIME

05. Party Starters

06. 言葉より大切なもの

07. GUTS!

08. 風の向こうへ

09. いつか秒針のあう頃

10. つなぐ

11. Turning Up

12. Do you...?

13. 明日の記憶

14. One Love

15. Løve Rainbow

16. Step and Go

17. エナジーソング~絶好調超!!!!~

18. カイト

19. 君のうた

20. Happiness

21. Whenever You call

22. 台風ジェネレーション -Typhoon Generation-

23. PIKA☆☆NCHI DOUBLE

24. 君のうた

25. A・RA・SHI

26. Monster

27. 迷宮ラブソング

28. マイガール

29. Happiness

30. 感謝カンゲキ雨嵐

31. The Music Never Ends

32. Love so sweet

初回限定盤特典映像

・This is 嵐 LIVE behind the scenes -5人のいる景色-