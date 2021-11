NHKワールド JAPANにて11月20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)に音楽番組「SONGS OF TOKYO Festival 2021」が放送される。

「SONGS OF TOKYO」は日本の音楽を世界に発信することを目的にしたプログラム。2018年からスタートし、「SONGS OF TOKYO Festival」の放送は今回が5度目となる。番組ホストはレギュラー放送回と同じく村上信五(関ジャニ∞)が担当し、コホストとしてホラン千秋も登場。[Alexandros]、ウマ娘、関ジャニ∞、鬼頭明里、櫻坂46、ジェニーハイ、女王蜂、CHAI、NEWS、花澤香菜、PUFFY、ミドリーズ、yama、L’Arc-en-Cielがパフォーマンスを繰り広げる。このうち関ジャニ∞のライブには関西ジャニーズ Jr.のLil かんさいとAmBitious、NEWSのライブにはジャニーズJr.の少年忍者がフィーチャリングゲストとして参加。スペシャル企画「シティポップ特集」では川崎鷹也が山下達郎「RIDE ON TIME」、日向坂46の加藤史帆と齊藤京子が竹内まりや「プラスティック・ラブ」、MORISAKI WINが松原みき「真夜中のドア~stay with Me」をカバーする。各アーティストの出演日は後日発表。またNHK総合でのオンエアも決定しており、放送日時は追ってアナウンスされる。

NHKワールド JAPAN「SONGS OF TOKYO Festival 2021」

PART 1

2021年11月20日(土)9:10~9:59、15:10~15:59、21:10~21:59、27:10~27:59

PART 2

2021年11月21日(日)9:10~9:59、15:10~15:59、21:10~21:59、27:10~27:59

PART 3

2021年11月27日(土)9:10~9:59、15:10~15:59、21:10~21:59、27:10~27:59

PART 4

2021年11月28日(日)9:10~9:59、15:10~15:59、21:10~21:59、27:10~27:59

<出演者>

[Alexandros] / ウマ娘 / 関ジャニ∞ / 鬼頭明里 / 櫻坂46 / ジェニーハイ / 女王蜂 / CHAI / NEWS / 花澤香菜 / PUFFY / ミドリーズ / yama / L'Arc-en-Ciel

シティポップ特集:川崎鷹也 / 加藤史帆&齊藤京子(日向坂46) / MORISAKI WIN



ホスト:村上信五(関ジャニ∞)

コホスト:ホラン千秋



※NHK総合での放送日時は後日発表。