山手線の各駅をモチーフにしたアイドルプロジェクト「STATION IDOL LATCH!（ステーションアイドルラッチ）」の1stライブが、2022年3月6日に東京・グランドプリンスホテル新高輪の飛天で開催される。同ライブのタイトルと出演者が発表された。

ライブタイトルは「STATION IDOL LATCH! 1st LIVE “All aboard!!”」に決定。同プロジェクトが山手線を舞台にしていることから、「出発進行!!」「お乗り遅れのなきよう!!」という意味が込められた。出演者は全30駅のキャスト30人。発売中のCD「STATION IDOL LATCH! 03」と、12月8日にリリースされるCD「STATION IDOL LATCH! 04」には「STATION IDOL LATCH! 1st LIVE “All aboard!!”」の最速先行チケット抽選受付シリアルナンバーが封入される。詳細は同プロジェクトの公式サイトで確認を。

「STATION IDOL LATCH! 1st LIVE “All aboard!!”」

日時：2022年3月6日（日）12:45開場、13:30開演／17:15開場、18:00開演

会場：東京都 グランドプリンスホテル新高輪 飛天

出演：小野賢章、菊池幸利、鈴木裕斗、阿座上洋平、笠間淳、寺島惇太、山口智広、伊藤昌弘、矢野奨吾、高塚智人、井上雄貴、住谷哲栄、島崎信長、太田将熙、青山凌大、TAKUYA、田丸篤志、福崎那由他、岩崎友泰、林優大、高橋英則、峯田大夢、三浦祥朗、菅沼久義、古田一晟、森嶋秀太、小山剛志、狩野翔、井上和彦、梶原岳人

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。