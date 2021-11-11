『バンドリ！』プロジェクトより「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ カバーコレクションVol.6」が登場している。
『バンドリ！』プロジェクトよりカバー楽曲を集めたアルバム第6弾「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ カバーコレクションVol.6」が登場。初回生産分にはスリーブを付属。ジャケットイラストに色味の変化を加え、ビビッドでアナログ感のあるメンバーたちを楽しめるとのこと。
●収録内容
[Disc1]
1.空色デイズ/Poppin'Party
2.イエスタデイ/Poppin'Party
3.大河よ共に泣いてくれ/Poppin'Party
4.徒花ネクロマンシー/Pastel＊Palettes
5.ノスタルジックレインフォール/Pastel＊Palettes
6.夜に駆ける/Pastel＊Palettes
7.SHINY DAYS/ハロー、ハッピーワールド！
8.シルエット/ハロー、ハッピーワールド！
9.ノーポイッ！/ハロー、ハッピーワールド！
10.V.I.P/Morfonica
11.CQCQ/Morfonica
12.アゲハ蝶/Morfonica
[Disc2]
1.Don’t say “lazy”/Afterglow
2.サムライハート（Ｓｏｍｅ Ｌｉｋｅ Ｉｔ Ｈｏｔ！！）/Afterglow
3.ベノム/Afterglow
4.KING/Roselia
5.Shangri-La/Roselia
6.My Dearest/Roselia
7.CORE PRIDE/RAISE A SUILEN
8.DEPARTURES/RAISE A SUILEN
9.DAYBREAK FRONTLINE/RAISE A SUILEN
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