キティと一緒にホットヨガ！LAVAで限定コラボアイテムゲット♪

全国に440店舗以上のホットヨガスタジオLAVAを展開するLAVA International(以下:LAVA)は、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたキャンペーンを、11月1日(月)〜12月末日までの約2カ月間、期間限定で開催する。

1974年に誕生したハローキティは、癒されるかわいいキャラクターとして日本だけでなく世界でも長年愛されてきた。自身の言葉で発信する公式YouTubeチャンネル「ハローキティチャンネル」では、世界中の人々にSDGsを紹介するなど、常に新しいチャレンジをしながら日々活躍の場を広げている。

「やりたいことを全部やる!」というポリシーのもとにいろいろな事に挑戦し、周囲に癒しと元気を与えてくれるハローキティは、パワフルな現代女性の姿と重なる。そのような女性とハローキティにこそ、LAVAのホットヨガで少しでもリフレッシュしてもらいたいという想いから、今回のコラボ企画が誕生した。

このコラボ企画では、11月1日(月)〜12月末日までの期間中、ホットヨガスタジオLAVAの体験レッスンを受講した方にオリジナルコンパクトミラーをプレゼント。

そして体験レッスンを受講し、体験当日にマンスリーメンバーの登録をした方を対象に、抽選でコラボ限定オリジナルタオルをプレゼントする。

また、ホットヨガスタジオLAVAの17周年の感謝を込めて、2021年12月末時点で「マンスリーメンバー・フリー」の会員を対象に、コラボ限定オリジナルヨガマットをプレゼントする。

キャンペーンのために用意されたアイテムは、ハローキティと、双子の妹のミミィが仲良くホットヨガをしている限定デザイン。身に着けているトレードマークのリボンも、今回の特別デザインとしてLAVAオリジナルカラーが使用されている。

ホットヨガで汗をかきながら様々なヨガポーズに一生懸命チャレンジする姿に癒されつつ、一緒に頑張れるようなデザインだ。

日々頑張る女性のための、癒しのコラボレーションにぜひ注目してほしい。

(C)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L628445