晩秋の伊豆をスーパーカーで駆る！ 秘蔵マニュアルモデルによるスペシャル・ツーリング体験

コーンズ・モータース株式会社は、晩秋の伊豆を舞台に往年のスーパーカーに試乗できるスペシャル・ツーリング企画を2021年12月1日（水）・2日（木）に実施する。本イベントはまず箱根に集合、参加者の愛車で箱根ターンパイクを目指す。そして「大観山展望台」に到着して入念なコックピットドリル（取扱説明）の後、コーンズ選りすぐりの往年のスーパーカーに乗り、ツーリングをスタートする。
【愛好家垂涎の名車で風光明媚な景色を巡るツーリング】（写真4点）
車両ラインナップは、フェラーリ 365 GT4BB、Mondial Tをはじめ、ランボルギーニ カウンタック 25th アニバーサリー、ポルシェ 930ターボといった、スーパーカー、マニュアルモデル愛好家垂涎の名車10台が用意されている。
ツーリングの舞台となる伊豆スカイラインからは、太平洋の大海原、晩秋に色づく伊豆の山々、薄っすらと白い傘をかぶった富士山など、表情豊かな景観を楽しむことができるだろう。
宿泊地は、数寄屋造りが印象的な「THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS ATAMI」。今回は特別にモエヘネシーディアジオ社（MHD）プライベートセールスの協賛があり、ホテル特選フレンチとのペアリングシャンパーニュ・ワインが提供される。
現地ではコーンズの専門メカニックが待機し、安全にツーリングを楽しめるようサポート。クリスマスシーズン初日を彩るに相応しい極上のスーパーカー体験を得ることができるに違いない。
【日程】
2021年12月1日（水）・2日（木）
【募集参加者】
10組限定
【場所】
集合・解散： 箱根リトリート
宿泊： THE HIRAMATSU HOTELS ＆ RESORTS ATAMI
【お申込み】
https://www.cornesmotors.com/news/cornes_touring_202112
【参加費用】
1組1名様（1部屋1名利用）／440,000円
1組2名様（1部屋2名利用）／550,000円
1組3名様（1部屋3名利用）／660,000円
1組4名様（1部屋4名利用）／770,000円
【スケジュール】
■初日
11:00 箱根リトリート 集合
11:30 ランチ
12:30 ドライバーズミーティング
13:00 箱根ターンパイク頂上「大観山展望台」に向け出発【芦ノ湖畔～箱根ターンパイク】
13:30 コックピットドリル @「大観山展望台」
14:00 集合写真
14:10 ツーリングスタート（＊お貸出し車両に乗り換え）
-ショートコース【大観山展望台⇔十国峠】
-ロングコース【大観山展望台⇔亀石峠】
15:30 ホテルに向け出発
16:00 ホテル到着（＊2日目のツーリングモデルのご説明とご希望を伺います）
19:00 フレンチ ペアリングフルコースディナー with MHD社
■2日目・リラックス組
11時のチェックアウトまでご自由に滞在の後、自由解散
■2日目・ツーリング組
お貸出し車両に乗り換え、ツーリングスタート【ひらまつ⇔亀石峠】
6:00 session1 7:00 session2 8:00 session3 9:00 session4
【車両ラインナップ】
■フェラーリ
・365 GT4BB ・308 GTB ・328 GTB ・F355 Berlinetta ・360 Modena ・Mondial T
■ランボルギーニ
・ムルシエラゴ LP640 ・カウンタック 25th アニバーサリー
■ポルシェ
・911 RS(Type-993) ・911 ターボ(Type-930)
※上記ラインナップはコンディション等により予告なく変更する場合があります。
※参加費は、宿泊費、ディナー・朝食の食事代を含みます。
※お申込みの際、モデルのご希望を伺いますが、ご要望に添えない場合がありますので予めご了承ください。
※ご参加はコーンズ・モータースおよびポルシェセンター浜田山でお取り引きのあるお客様に限ります。