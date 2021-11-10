大久保篤原作による舞台「炎炎ノ消防隊」第2弾のキャラクタービジュアルが、新たに公開された。
2022年1月18日から23日まで神奈川・KT Zepp Yokohama、1月27日から30日まで大阪・サンケイホールブリーゼで上演される同公演。今回、新作の要となる第7特殊消防隊より、佐藤流司扮する新門紅丸、郷本直也扮する相模屋紺炉のキャラクタービジュアルがお目見えした。
「炎炎ノ消防隊」は、世界を襲う人体発火現象の謎に立ち向かう特殊消防隊を描くダークバトルファンタジー。週刊少年マガジン（講談社）で連載中で、舞台版の第1弾は2020年7月から8月にかけて上演された。
舞台「炎炎ノ消防隊」第2弾
日程：2022年1月18日（火）～1月23日（日）
場所：神奈川県 KT Zepp Yokohama
日程：2022年1月27日（木）～1月30日（日）
場所：大阪府 サンケイホールブリーゼ
スタッフ
原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）
演出：久保田唱
脚本：なるせゆうせい
キャスト
森羅日下部：牧島輝
アーサー・ボイル：横田龍儀
秋樽桜備：君沢ユウキ
武久火縄：馬場良馬
茉希尾瀬：星波
アイリス：礒部花凜
環古達：早乙女ゆう
ヴィクトル・リヒト：田中涼星
ヴァルカン・ジョゼフ：TAKA
リサ：飯窪春菜
ユウ：宮崎湧
Dr.ジョヴァンニ：鵜飼主水
ヨナ：河原田巧也
アロー：佐倉花怜
ジョーカー：和泉宗兵
相模屋紺炉：郷本直也
新門紅丸：佐藤流司
他
(c)大久保篤・講談社/舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会