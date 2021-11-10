柳内大樹が描き下ろした、実写映画「軍艦少年」の主題歌「軍艦少年」のジャケットが公開された。
11月24日に配信シングルとしてリリースされる「軍艦少年」は、10-FEETのTAKUMA（Vo, G）がソロ名義の卓真として書き下ろした楽曲。ジャケットには、軍艦島を臨む堤防にたたずむ穏やかな表情の卓真の姿が描かれた。実写映画「軍艦少年」は、12月10日より全国公開される。
実写映画「軍艦少年」
2021年12月10日（金）全国公開
出演：佐藤寛太、加藤雅也、山口まゆ、濱田龍臣、柾木玲弥、一ノ瀬ワタル、花沢将人、高橋里恩、武田一馬、赤井英和、清水美沙、大塚寧々
監督：Yuki Saito
脚本：眞武泰徳
劇中画：柳内大樹
原作：柳内大樹『軍艦少年』（講談社「ヤンマガKC」刊）
主題歌：卓真「軍艦少年」（UNIVERSAL MUSIC）
企画・プロデュース：眞武泰徳
アクション監督：鈴村正樹
音楽：戸田信子
制作プロダクション：エノン
制作協力：オフィスアッシュ
製作：『軍艦少年』製作委員会
配給：ハピネットファントム・スタジオ
※高橋里恩の高ははしご高が正式表記。
(c)2021『軍艦少年』製作委員会