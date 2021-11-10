高屋奈月原作による舞台「フルーツバスケット」が、2022年3月4日から13日まで、東京・日本橋三井ホールで上演される。主人公・本田透役は、吉田綾乃クリスティー（乃木坂46）が演じる。

「フルーツバスケット」は女子高生の本田透と、異性に触れると動物に変身してしまう由希、夾ら草摩家の面々の物語。1998年から2006年にかけて花とゆめ（白泉社）で連載され、2019年4月に新スタッフ・キャストにより全編アニメ化された。また2022年2月18日より、TVシリーズ総集編に新作映像を加えた「フルーツバスケット -prelude-」が全国の劇場で上映されることも決まっている。

舞台版では、草摩由希役を北川尚弥、草摩夾役を橋本祥平、草摩綾女役を仲田博喜、草摩潑春役を田村升吾、本田今日子役を芳賀優里亜、草摩藉真役を稲垣成弥、草摩はとり役を伊万里有、草摩紫呉役を安里勇哉が担当。脚本・総合演出は毛利亘宏（少年社中）、演出は長谷川太郎（少年社中）が手がける。併せて吉田、北川、橋本、安里からのコメント映像も到着した。

またティザービジュアルでは透、由希、夾、紫呉が縁側で佇む姿がお目見え。本日11月10日にチケットの公式サイト1次抽選受付がスタートした。

舞台「フルーツバスケット」

期間：2022年3月4日（金）～13日（日）

会場：東京都 日本橋三井ホール

スタッフ

原作：高屋奈月「フルーツバスケット」（白泉社・花とゆめCOMICS）

脚本・総合演出：毛利亘宏 （少年社中）

演出：長谷川太郎 （少年社中）

ほか

キャスト

本田透：吉田綾乃クリスティー

草摩由希：北川尚弥

草摩夾：橋本祥平



草摩綾女：仲田博喜

草摩潑春：田村升吾



草摩紅葉：古賀瑠

草摩楽羅：関根優那

草摩利津：安達勇人

魚谷ありさ：南千紗登

花島 咲：中村裕香里



本田今日子：芳賀優里亜

草摩藉真：稲垣成弥



草摩はとり：伊万里有



草摩紫呉：安里勇哉

ほか

(c)高屋奈月・白泉社／舞台フルーツバスケット製作委員会２０２２