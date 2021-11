ライブ後は「誰もエレベーターに乗らないのよ！」SOL!ぺえ教頭がパワーをもらったアーティスト

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月9日(火)は、『最近、何聴いてる?』をテーマにお届けしました。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が今回の企画を説明するなかで、最近の音楽体験について語っていた部分を紹介します。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! では、いろんな音楽が流れます。電話をした生徒(リスナー)に向けた曲だったり、職員(スタッフ)がオススメする曲だったり。校長教頭が好きな曲も流れたりします。そして、この学校には音楽が好きな生徒が多い!ぺえ教頭:そうだよね。こもり校長:ということで今夜は、生徒の君がいま聴いている音楽を教えてほしいと思います。ぺえ教頭:気になるわね。こもり校長:教頭先生は、最近どんな音楽を聴いていますか?ぺえ教頭:私は……生徒のみんなが知っているかわからないけど、渡辺真知子さん。今年で65歳かな? (楽曲が流れてきて)これは「唇よ、熱く君を語れ」という私が大好きな曲なんですけど、1週間前にライブにも行ってきて。こもり校長:行ったんだ!ぺえ教頭:もうすごかった! こんなに……なんて言うのかな? 65歳になっても本当に元気! 表ヅラの元気ではなく……。こもり校長:パワフルな感じ?ぺえ教頭:本当に元気で! 会場に足を運んでいたお客さんは年配の方が多かったんだけど、真知子さんのライブが終わった後、みんなパワーをもらっちゃって、エレベーターなんて誰も乗らないのよ。こもり校長:えっ!?ぺえ教頭:みんな階段で降りて帰る!校長・教頭:(笑)。ぺえ教頭:そのぐらいすごくて! 私は生で歌を聴いて、いちばんパワーをもらったかも。こもり校長:は~……!ぺえ教頭:SCHOOL OF LOCK! が始まって、好きになったアーティストもたくさんいる。(10月26日にゲスト出演した)ちゃんみなもそうだし、(前日のゲストだった)にしなちゃんもそうだし。この番組があったから、私はすごく聴くようになった。こもり校長:そうかぁ。(リスナーにも)そういう出会いのきっかけにもなってほしいね。夢に向かって頑張ろうとしているときに、背中を押してもえらえる曲です。(16歳女性)去年、高校受験で進路について悩んでいたときに、友達にオススメしてもらった曲です。今でも登下校中に聴いて、力をもらっています。(16歳女性)YouYubeのオススメにカロリーメイトとコラボしたMVが出てきて知りました。コロナで部活の大会がなくなり、MVと自分を重ねてボロボロ泣いた曲です。(18歳男性)登校中に周りの子が誰かの悪口を言っているのを聞くとこの曲が聴きたくなります。自分の心情や今の世の中を歌っているような楽曲です。(17歳男性)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/