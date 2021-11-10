【パCS最終ステージ】オリックス対千葉ロッテ　第1戦のスタメン発表　右尺…

プロ野球は10日、「2021 パーソル クライマックスシリーズ パ」第1戦、オリックス・バファローズ対千葉ロッテマリーンズの試合を京セラドームで開催。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

1勝のアドバンテージを持つリーグ王者のオリックスは、中心打者・吉田正尚外野手が右尺骨骨折から驚異の回復を見せ、「3番・指名打者（DH）」でスタメン復帰。大事な初戦の先発マウンドには、今季投手4冠に輝いたエース・山本由伸投手が上がる。

一方、1勝1分でCSファーストステージを勝ち上がったロッテは、大舞台の経験も豊富な石川歩投手が先発。打線は、打撃好調のアデイニー・エチェバリア内野手が「5番・遊撃」、山口航輝外野手が「6番・右翼」に名を連ねるなどファーストステージ第2戦と同じ布陣で臨む。

両チームのスタメンは、以下の通り。

先攻：ロッテ

1番（左）荻野貴司

2番（指）レオネス・マーティン

3番（二）中村奨吾

4番（一）ブランドン・レアード

5番（遊）アデイニー・エチェバリア

6番（右）山口航輝

7番（中）岡大海

8番（三）藤岡裕大

9番（捕）加藤匠馬

（投）石川歩

後攻：オリックス

1番（中）福田周平

2番（三）宗佑磨

3番（指）吉田正尚

4番（右）杉本裕太郎

5番（一）Tー岡田

6番（左）ランヘル・ラベロ

7番（二）安達了一

8番（遊）紅林弘太郎

9番（捕）若月健矢

（投）山本由伸