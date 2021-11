ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE(三代目JSB)が、12月2日に開催される「2021 Asia Artist Awards」(以下、2021AAA)に、録画収録でVTR出演することが10日、わかった。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

同イベントは、その年のアジアで活躍した歌手と俳優に対して、賞の授与が行われる韓国発の「アジアのアーティストの祭典」。三代目JSBは、今年デビュー10周年のアニバーサリーイヤーとして多方面で活躍したことから、日本を代表するアーティストとして「2021AAA」に出演する。

先日、ボーカル・登坂広臣のソロアーティスト名義・ØMIがリリースした「You (Prod. SUGA of BTS)」は、BTSのSUGAがプロデュースを行い、国内外で話題となった。また、デビュー11周年を迎えた本日10日にBEST ALBUM & NEW ALBUM『BEST BROTHERS / THIS IS JSB』をリリースするなど、注目を集めている。10周年アニバーサリーイヤーの締めくくりとなる「2021AAA」で、どのようなパフォーマンスを披露するのか期待が高まる。