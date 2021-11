Spotify日本上陸5周年で各種ランキング発表　国内で最も再生されたアーティストはBTS

Spotifyが日本でサービス開始から5年という節目を迎え、これまでの5年間を振り返る各種ランキングを発表した。

世界で3億8100万人以上のユーザーが利用するオーディオ・ストリーミングサービス、Spotifyは2008年に本国スウェーデンでサービス開始。アーティストやクリエイターが世界中のリスナーと繋がり、キャリア基盤を築けるように一貫して取り組んできた。

ここ日本では2016年秋よりサービス開始。国内のユーザーも世界中の音楽や音声コンテンツに、いつでも、好きなデバイスで、無料でもアクセスできるようになり、また一人一人の好みや聴衆傾向を反映して提案されるおすすめや、個人最適化されたリスニング体験を通じて、誰でも新たなお気に入りのアーティストや作品を簡単に発見できるようになった。

本ランキングでは、Spotifyのプレイリストや、新進アーティストをバックアップする「RADAR: Early Noise」のようなプログラムから飛躍を遂げたアーティストや、国内以上に海外で再生回数を急増させた楽曲、ポッドキャストという音声によるストリーミングによって新たなファンを獲得したクリエイターなど、ストリーミングがシーンにもたらした変化や可能性がうかがえるはずだ。

なお、本ランキングの発表に合わせ、Spotifyで過去5年間に国内で最も再生された100曲を集めたプレイリスト「Go Stream」と、Spotifyの日本でのサービス開始5周年を振り返る動画も公開されている。

Spotifyランキング

<音楽編>

過去5年間に国内で最も再生された楽曲

1.夜に駆ける/YOASOBI

2.Pretender/Official髭男dism

3.Dynamite/BTS

4.白日/King Gnu

5.ドライフラワー/優里

6.115万キロのフィルム/Official髭男dism

7.I LOVE…/Official髭男dism

8.マリーゴールド/あいみょん

9.裸の心/あいみょん

10.宿命/Official髭男dism

過去5年間に国内で最も再生されたアーティスト

1.BTS

2.Official髭男dism

3.あいみょん

4.YOASOBI

5.TWICE

6.ONE OK ROCK

7.Mrs. GREEN APPLE

8.King Gnu

9.back number

10.嵐

過去5年間に海外で最も再生された日本のアーティストの楽曲

1.unravel/TK from 凛として時雨

2.Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack/

Teriyaki Boyz

3.紅蓮華/LiSA

4.シルエット/KANA-BOON

5.ブルーバード/いきものがかり

6.廻廻奇譚/Eve

7.ピースサイン/米津玄師

8.夜に駆ける/YOASOBI

9.狂乱 Hey Kids!!/THE ORAL CIGARETTES

10.crossing field/LiSA

過去5年間に海外で最も再生された日本のアーティスト

1.ONE OK ROCK

2.RADWIMPS

3.LiSA

4.澤野弘之

5.Linked Horizon

6.米津玄師

7.久石譲

8.Aimer

9.YOASOBI

10.Eve

日本でサービスを開始した2016年11月に国内で最も聴かれた楽曲

1.Closer/ザ・チェインスモーカーズ、ホールジー

2.24K Magic/ブルーノ・マーズ

3.Let Me Love You /DJスネイク, ジャスティン・ビーバー

4.Dont Wanna Know/マルーン5, ケンドリック・ラマー

5.Cold Water (feat. Justin Bieber & MØ)/メジャー・レイザー、ジャスティン・ビーバー、MØ

日本でサービスを開始した2016年11月に国内で最も聴かれたアーティスト

1.ONE OK ROCK

2.ブルーノ・マーズ

3.ザ・チェインスモーカーズ

4.アリアナ・グランデ

5.ザ・ウィークエンド

100万再生を突破した国や地域の数が多い日本のアーティスト

1.LiSA

2.ONE OK ROCK

3.RADWIMPS

4.Linked Horizon

5.久石譲

6.澤野弘之

7.TK from 凛として時雨

8.BABYMETAL

9.Nujabes

10.Eve

日本のアーティストがよく聴かれている海外の国と地域

1.アメリカ合衆国

2.インドネシア

3.イギリス

4.メキシコ

5.カナダ

6.台湾

7.ドイツ

8.ブラジル

9.フィリピン

10.オーストラリア

5年間に国内で最も聴かれた日本のSpotify公式プレイリスト

1.Tokyo Super Hits!

2.Hot Hits Japan

3.平成ポップヒストリー

4.This Is Official髭男dism

5.Spotify Japan 急上昇チャート

5年間に海外で最も聴かれた日本のSpotify公式プレイリスト

1.Tokyo Super Hits!

2.Anime Now

3.Tokyo Rising

4.Big in Japan

5.aloe

海外のSpotify公式プレイリストに最もピックアップされた日本のアーティスト

1.Official髭男dism

2.ONE OK ROCK

3.あいみょん

4.嵐

5.Mr.Children

1億再生を突破した日本のアーティストの楽曲(19曲)

1.夜に駆ける/YOASOBI

2.紅蓮華/LiSA

3.unravel/TK from 凛として時雨

4.Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack

/Teriyaki Boyz

5.廻廻奇譚/Eve

6.Pretender/Official髭男dism

7.シルエット/KANA-BOON

8.インフェルノ/Mrs. GREEN APPLE

9.ブルーバード/いきものがかり

10.白日/King Gnu

11.ピースサイン/米津玄師

12.炎/LiSA

13.狂乱 Hey Kids!!/THE ORAL CIGARETTES

14.crossing field/LiSA

15.ドライフラワー/優里

16.群青/YOASOBI

17.115万キロのフィルム/Official髭男dism

18.怪物/YOASOBI

19.I LOVE…/Official髭男dism

<ポッドキャスト編>

国内で最も聴かれたポッドキャスト番組

1.呪術廻戦 じゅじゅとーく

2.英語聞き流し | SAKURA English School

3.Hapa英会話 Podcast

4.kemioの耳そうじクラブ

5.霜降り明星のオールナイトニッポン

国内で最も聴取時間の長かったポッドキャスト番組

1.霜降り明星のオールナイトニッポン

2.歴史を面白く学ぶコテンラジオ (COTEN RADIO)

3.TBSラジオ「アフター6ジャンクション」

4.三原勇希 × 田中宗一郎 POP LIFE: The Podcast

5.TBSラジオ『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』

※ランキングは2021年11月1日時点の統計

Spotify日本公式サイト:https://www.spotify.com/jp/