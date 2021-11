米国マツダは11月9日(現地時間)、2022年1月に米国新工場にて生産を開始するマツダCX-50と思しき情報をSNS上で発信。11月15日の午前8時30分(日本時間11月16日の午前1時30分)にオンラインお披露目イベントを開催すると公表した。

SNS上では、ルーフ上にカヌーを載せたSUVが森の中を疾走するシーンを公開している。

CX-50は、SUVらしい存在感やオフロード性能が求められる米国に新たなラインアップの中核として導入するクロスオーバーSUV。マツダ3やCX-30と同様に横置きプラットフォームのスモール商品群に属し、米国アラバマ州ハンツビル市に建設したトヨタとの合弁新工場「Mazda Toyota Manufacturing,U.S.A.,Inc.」(MTMUS)で2022年1月から生産を開始する。

There is always a new terrain. The journey begins 11/15. pic.twitter.com/HgmvMVHNsp — Mazda USA (@MazdaUSA) November 8, 2021