士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2が、2022年にNetflixにて全世界独占配信されることが決定した。
これは本日11月9日にNetflixのイベント「Netflix Festival Japan 2021」内で発表されたもの。「攻殻機動隊 SAC_2045」は2020年4月より、シーズン1全12話がNetflixにて全世界独占配信されており、シーズン2の制作も既に発表されていた。シーズン2では謎めいたラストで終わったシーズン1を継ぎ、人類の脅威“ポスト・ヒューマン”と公安9課の戦いがついに始まる。
「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2
2022年にNetflixにて全世界独占配信
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）
監督：神山健治×荒牧伸志
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ
音楽：戸田信子×陣内一真
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
キャスト
草薙素子：田中敦子
バトー：大塚明夫
トグサ：山寺宏一
イシカワ：仲野裕
サイトー：大川透
パズ：小野塚貴志
ボーマ：山口太郎
タチコマ：玉川砂記子
江崎プリン：潘めぐみ
スタンダード：津田健次郎
ジョン・スミス：曽世海司
久利須・大友・帝都：喜山茂雄
シマムラタカシ：林原めぐみ
(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会