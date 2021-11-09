荒木飛呂彦原作によるアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」の新PV4種が解禁に。併せてスタンドのキャラクタービジュアルが公開された。

12月1日よりNetflixにて先行配信されるアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」。PVは「空条徐倫」「スタンド」「父と娘」「水族館」の4種類がお目見えし、アニメ本編の新映像や各キャラクターのスタンドが描かれた。また2022年1月7日よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送されることも伝えられている。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月7日（金）より毎週金曜日24:30～

MBS：2022年1月7日（金）より毎週金曜日26:55～

BS11：2022年1月7日（金）より毎週金曜日24:30～

配信情報

2021年12月1日（水）よりNetflixにて第1話～第12話まで全世界独占先行配信

スタッフ

原作：荒木飛呂彦（集英社ジャンプコミックス刊）

総監督：鈴木健一

監督：加藤敏幸

シリーズ構成：小林靖子

キャラクターデザイン：筱雅律

サブキャラクターデザイン：土屋圭

スタンドデザイン：石本峻一

プロップデザイン：新妻大輔、宝谷幸稔

美術設定：滝れーき、長澤順子、渡邊由里子

美術監督：渡辺佳人

色彩設計：佐藤裕子

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

CGプロデューサー：濱中裕

CGディレクター：宍戸光太郎

音響監督：岩浪美和

音楽：菅野祐悟

アニメーション制作：david production

キャスト

空条徐倫：ファイルーズあい

エルメェス・コステロ：田村睦心

フー・ファイターズ：伊瀬茉莉也

エンポリオ・アルニーニョ：種崎敦美

ウェザー・リポート：梅原裕一郎

ナルシソ・アナスイ：浪川大輔

空条承太郎：小野大輔

(c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会