荒木飛呂彦原作によるアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」が、12月1日にNetflixにて全世界独占先行配信スタートすることが決定。またショートPVが公開された。

これは本日11月9日に開催された「Netflix Festival Japan 2021」にて伝えられたもの。イベントでは空条徐倫役のファイルーズあい、エルメェス・コステロ役の田村睦心、フー・ファイターズ役の伊瀬茉莉也がトークを繰り広げた。アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」はNetflixにて先行配信されたのち、2022年1月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送予定だ。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」

2021年12月1日（水）よりNetflixにて全世界独占先行配信

2022年1月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送予定

スタッフ

原作：荒木飛呂彦（集英社ジャンプコミックス刊）

総監督：鈴木健一

監督：加藤敏幸

シリーズ構成：小林靖子

キャラクターデザイン：筱雅律

サブキャラクターデザイン：土屋圭

スタンドデザイン：石本峻一

プロップデザイン：新妻大輔、宝谷幸稔

美術設定：滝れーき、長澤順子、渡邊由里子

美術監督：渡辺佳人

色彩設計：佐藤裕子

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

CGプロデューサー：濱中裕

CGディレクター：宍戸光太郎

音響監督：岩浪美和

音楽：菅野祐悟

アニメーション制作：david production

キャスト

空条徐倫：ファイルーズあい

エルメェス・コステロ：田村睦心

フー・ファイターズ：伊瀬茉莉也

エンポリオ・アルニーニョ：種崎敦美

ウェザー・リポート：梅原裕一郎

ナルシソ・アナスイ：浪川大輔

空条承太郎：小野大輔

(c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会