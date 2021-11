スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて『ガメラ』との復刻コラボイベント「ガメラ 大怪獣絶唱」がスタートしている。

コラボイベント「ガメラ 大怪獣絶唱」の開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストでは、アイテム「割れた勾玉」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、★5シンフォギアカード「小日向未来【超音波メス】」や、★4メモリア「夢の中のごあいさつ」などと交換することができる。開催期間は11月30日13:59まで。

