Shibu3 project新曲を1月25日に発売決定、エドウィンとのコラボ衣装を初公開

プラチナムプロダクション所属の大型アイドルグループ「Shibu3 project」(シブサンプロジェクト) が来年1月25日(火)にニューシングル「DON’T LOOK BACK!!!」を発売する。

【写真】Shibu3 projectワンマンライブ&EDWIN JERSEYSとのコラボ衣装

「Shibu3 project」はミスマガジン2021「ミス週刊少年マガジン賞」を受賞した天野ききや、AbemaTV「恋ステ」に出演で注目された若菜メイ、『今日、好きになりました。秋桜編』に出演中の吉田佳音、そしてアニメ「東京ミュウミュウ」の黄歩鈴役でも活動している戸田梨杏、特撮テレビドラマ「魔法×戦士マジマジョピュアーズ!」愛乃モモカ役で人気を博した三好佑季らが所属するアイドルグループ。

新曲の発売は11月6日(土)に、渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催したワンマンライブ「Shibu3 project ONE MAN LIVE“DON’T LOOK BACK!!!”」で発表したもので、同時に「EDWIN JERSEYS」とコラボした新衣装を初公開した。

ワンマンライブのタイトルにもなっている「DON’T LOOK BACK!!!」は、メッセージ性の強いロックナンバー。振り付けはシブサン卒業生でもあり、現在放送中の『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』のヒロイン、シズマ ユナ役でも活躍中の豊田ルナ。楽曲制作はシブサンの代表曲「渋谷の桜が咲く頃に」と直近のシングル「HAPPY TIME」に続きNNBS. が担当している。

そしてこの「DON’T LOOK BACK!!!」は11月14日(日)まで開催している「第13回渋谷芸術祭2021 ~SHIBUYA ART SCRAMBLE~」のテーマ曲として期間中、渋谷の複数の街頭ビジョンで放映されている。

Shibu3 projectは、今週末11月13日(土)には、今回のワンマンライブツアーの締めくくりとなる大阪での初ワンマンライブ「Shibu3 project ONE MAN LIVE“DON’T LOOK BACK!!! ” IN OSAKA」を開催する。

【あわせて読む】グラビア界一の黄金比ボディ・名取くるみのデビュー秘話「このTバックは何?と思いながら試着を」