Shopify、国内の優秀パートナーを表彰 サイト構築数1位はR6B、アプリインストール数1位はハックルベリー

世界最大級のコマースプラットフォーム「Shopify(ショッピファイ)」の日本法人Shopify Japanは11月4日、「Shopify」事業者・パートナーコミュニティ向けイベント「COMMERCE DAY 2021」を開催し、国内トップパフォーマーのShopifyパートナーを決めるアワード「Shopify Partner of the Year 2021 - Japan」の受賞者を発表した

「Shopify Partner of the Year」は、Shopifyパートナーとして高い実績と評価を持つ企業に贈られる賞。現在、国内でも数千社以上いるShopifyパートナーは、あらゆる領域において画期的なソリューションの開発や、ユニークなサービスの提供を通し、事業者(マーチャント)のビジネスを日々サポートしている。

パートナーには、エージェンシーパートナー(ストア構築パートナー)、アプリ開発パートナー、テーマ開発パートナー、アフィリエイトパートナーの4種類があり、それぞれECサイトの制作やアプリ開発、サイトのデザインのカスタマイズ、そして「Shopify」をメディアなどでアフィリエイトとして紹介する事業を行っている。今回は中でも、エージェンシーパートナーとアプリ開発パートナーを対象に、本年度最も多くの事業者を支援し、コミュニティに影響を与え、活躍したShopifyパートナーを表彰した。

サイト構築最多は「R6B」

ストア構築を中心に行っているパートナーを対象にした「Agency Partner部門」では、「Shopify」で最も多くの高品質なストアを構築し、包括的なサービスと開発の提供を通して、多くの事業者のデジタル化と事業拡大に貢献したパートナーに贈られる「Best Agency Partner of the Year 賞」を、数百以上の事業者と強固に連携し、今年最も多くの高品質なストアを構築したR6Bが受賞した。限界を超えて、会社の組織を強化しながら、Shopify Plusの開発にも挑戦し続け、多くの事業者の事業成長を後押ししたことが評価されての受賞となった。

越境ECサイトの最多は「GO RIDE」

最も多くのクロスボーダーストアを構築し、グローバルネットワークを通じて専門性の高いサービスの提供を通して、多くの事業者の海外市場への参入と成長を支援したパートナーに贈られる「Cross Border Agency Partner of the Year 賞」は、今年最も多く、大手海外ブランドの日本向けローカライゼーションと、日本ブランドの海外進出の支援を行った GO RIDEが受賞した。高い専門性をさらに磨き上げ、事業者の海外事業拡大に貢献したことが評価されの受賞となった。

「Plus Partner」のトップはウェブライフジャパン

最も大規模なリプレイスプロジェクトを遂行し、かつ高い技術力とシームレスなコマース体験を提供することで、Shopify Plusマーチャントの成長を後押ししただけでなく、事業者から最高の評価を得たパートナーに贈られる「Plus Partner of the Year 賞」は、今年最も流通取引総額の大きい事業者をShopify Plusへと導き、大規模なプロジェクトを遂行したウェブライフジャパンが受賞した。Shopify Plusのケイパビリティを最大限に引き出しながら、事業者の事業成長に貢献したことが評価されての受賞となった。

カスタムストアフロントの最優秀はStoreHero

最もUXが優れたカスタムストアフロントを事業者のために構築し、ブランドの世界観を忠実に再現したことでブランドの成長に大きく貢献したパートナーに贈られる「 Custom Storefront Agency Partner of the Year 賞」は、パーソナライズが行き届く設計と、ブランドの世界観が楽しめる購買体験をストアで忠実に再現し、今年最も優れたカスタムストアフロントを構築したStoreHeroが受賞した。ブランドの特長を最大限に引き出し、事業者の事業を飛躍させたことが評価されての受賞となった。

最優秀インフルエンサーはnon-standard world

Shopifyの魅力をコミュニティに伝授し、SNSやイベントなど幅広いチャネルを通して最も高いエンゲージメント率を獲得し、プラスの波及効果をもたらしたパートナーに贈られる「Social Influencer Agency Partner of the Year 賞」は、「Shopify」の魅力を様々なチャネルを通して伝授し、多くのShopifyパートナーが技術習得のためにサービスを活用したnon-standard worldが受賞した。日本で唯一Shopify Cha-chingベルボタンが贈呈されるなど、その圧倒的な求心力と影響力が評価されての受賞となった。

国内アプリのインストール数トップはハックルベリー

「Shopify」の機能となるアプリを中心に開発しているパートナーを対象にした「App Developer部門」では、事業者のニーズを的確に捉えたShopifyアプリを開発したことで、短期間で国内No.1のインストール数を獲得し、多くの事業者の成長を後押ししたアプリ開発パートナーに贈られる「Fast-Growing App Developer of the Year 賞」を、日本の事業者がビジネスを加速する上でカギとなる集客支援や定期購買アプリなど、多岐にわたってアプリを開発したハックルベリーが受賞した。国内最速で最も多くのインストール数を獲得し、「Shopify」の価値向上に大きく貢献したことが評価されての受賞となった。

Plusマーチャントのアプリインストール数トップはフィードフォース

国内Plusマーチャントから最も多くのアプリインストール数を獲得し、さらに新たな層を惹きつけ、Shopify Plusの拡大に貢献したアプリ開発パートナーに贈られる「Shopify Plus App Developer of the Year 賞」は、フィードフォースが受賞した。ソーシャルアカウント連携、外部POSレジ連携など、現状の事業者のニーズだけでなく、日本の事業者の成功に必要不可欠なアプリを開発し、事業に大きなインパクトを与えたことが評価されての受賞となった。

公開アプリ開発最多はミクスローグ

多くの「Shopify」公開アプリを開発し、さらにShopifyコミュニティを通して積極的にパートナーや事業者を支援し、Shopifyエコシステムの拡大に最も貢献したアプリ開発パートナーに贈られる「Ecosystem App Developer of the Year 賞」は、ミクスローグが受賞した。様々なアプリを高品質で提供し、優れた実績を残すだけに留まらず、日本のパートナーエコシステム全体の成長も視野に入れ、コミュニティの支援や積極的な情報発信を行う姿が、「Shopify」が理想とするパートナー像であると評価されての受賞となった。