11月17日(水)に日本テレビ系で放送される音楽特番「ベストアーティスト2021」に桑田佳祐が出演することが明らかになった。

「ベストアーティスト」は、歌とともに1年を振り返り、「その年の日本」を振り返る音楽番組。桑田が「ベストアーティスト」に出演するのは、約5年ぶりとなる。番組で彼がどの楽曲を歌唱するのか、ファンは楽しみにしておこう。

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2021』」

2021年11月17日(水)19:00~22:54

<出演者>

EXIT / AKB48 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / King & Prince / 桑田佳祐 / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / Sexy Zone / なにわ男子 / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / Perfume / 日向坂46 / Hey! Say! JUMP / MISIA / YOASOBI / LiSA / and more

総合司会:櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一 / バカリズム / 市來玲奈(日本テレビアナウンサー)