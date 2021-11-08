LiSA、アニメ『鬼滅の刃』オープニングテーマ「明け星」MV公開

LiSAが、2021年11月17日（水）発売の両A面シングル『明け星 / 白銀』より「明け星」のMVを公開した。

「明け星」はテレビアニメ『鬼滅の刃』無限列車編のオープニングテーマで、2020年「日本レコード大賞」を受賞した「炎」に続き、梶浦由記による作詞・作曲・編曲の楽曲。MVは「紅蓮華」、「炎」、「往け」とLiSAのMVを手掛けてきた深津昌和が監督を務めた。楽曲の世界観を基に「混沌とした中にある希望」を表現した映像に仕上がっている。

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幻想的な提灯の灯りで照らされるトンネルを、強い意志を持ち歩き進むLiSAの映像に、画家・中山晃子が手掛けた「Alive Painting」と呼ばれる、曲や歌の世界を表すような混ざり合う液体の映像が重なる。また夜の荒野で炎に囲まれ歌うLiSAのシーンでは、楽曲の歌詞に込められた力強さやスケール感が表現された。

＜リリース情報＞

LiSA

20thシングル（両A面）『明け星 / 白銀』

※テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 オープニングテーマ・エンディングテーマ

発売日：2021年11月17日（水）

初回仕様限定盤[CD]

品番：VVCL-19４3

価格：1320円（税込）

期間生産限定盤[CD+DVD]

品番：VVCL-1944~1945

価格：1760円（税込）

☆期間生産限定盤DVD内容：テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 ノンクレジットOP・ED映像収録

=収録曲＝

1. 明け星（作詞：梶浦由記 作曲：梶浦由記 編曲：梶浦由記）

2. 白銀（作詞：梶浦由記 作曲：梶浦由記 編曲：梶浦由記）

3. 明け星 -Instrumental-

4. 白銀 -Instrumental-

5. 明け星 -TV ver.-

6. 白銀 -TV ver.-

☆「初回仕様限定盤（通常盤）」と「期間生産限定盤」のCD収録楽曲内容は同じとなります。

☆期間生産限定盤：テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 ノンクレジットOP・ED映像収録DVD付

＜ライブ情報＞

「LiVE is Smile Always～LADYBUG～ 追加公演」

2021年12月7日（日）、12月8日（水）東京・日本武道館

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

チケット：指定席9999円（税込）※缶バッジ付き（来場者特典）

LiSA公式ツアーHP：https://www.lxixsxa.com/live/

LiSA Official Website：http://www.lxixsxa.com/