モンキー・パンチ原作によるTVアニメ「ルパン三世 PART6」2クール目のオンエアが決定。2022年1月より日本テレビ系で全国放送される。

10月9日より放送されている「ルパン三世 PART6」。「ルパン三世」アニメ化50周年記念の新シリーズで、“「ルパン三世」を紐解く2つのキーワード”を踏まえたストーリーが展開されている。2クール目のキーワードは「女」で、シリーズ構成は村越繁が担当。ルパンの目の前に次々と魔性の女が現れ、先の読めないサスペンスが繰り広げられる。またルパン三世と物語の鍵を握る女たちが描かれている、2クール目のキービジュアルが公開された。

さらにオリジナル・サウンドトラック「LUPIN THE THIRD PART6~WOMAN」が2022年1月26日にリリース決定。収録内容やアートワークなどの詳細は後日発表される。加えて「ルパン三世 PART6」の音楽を担当している大野雄二のYouTube公式チャンネルでは、11月12日20時に映像を公開。Yuji Ohno & Lupintic Sixによる、アニメのメインテーマ「THEME FROM LUPIN III 2021」のセッションの様子を観ることができる。

TVアニメ「ルパン三世 PART6」2クール目

日本テレビ系で2022年1月より全国放送

スタッフ

原作:モンキー・パンチ

監督:菅沼栄治

シリーズ構成:村越繁

キャラクターデザイン:丸藤広貴

美術監督:柏村明香、佐藤勝、松宮由美、小倉宏昌、西澤航、Tram Anh Nguyen

色彩設計:宮脇裕美

撮影監督:佐々木明美

編集:吉武将人

音響監督:清水洋史

音響効果:倉橋裕宗

音楽:大野雄二

制作:トムス・エンタテインメント

製作:ルパン三世PART6製作委員会

キャスト

ルパン三世役:栗田貫一

次元大介:大塚明夫

石川五ェ門:浪川大輔

峰不二子:沢城みゆき

銭形警部:山寺宏一

原作:モンキー・パンチ (c)TMS・NTV