日本テレビ系の音楽番組「バズリズム02」によるライブイベント「バズリズムLIVE 2021」の2日目公演が昨日11月6日に神奈川・横浜アリーナで開催された。

“今絶対見ておくべきアーティスト”が参加する音楽イベントとして2015年にスタートした「バズリズム LIVE」。通算7回目となる今年は初の3DAYS開催で、2日目公演にはBE:FIRST、ちゃんみな、NiziU、Da-iCE、超特急の5組が集まった。開演時刻を回ると、ステージには番組MCのバカリズムと市來玲奈アナウンサーが登場。ペンライトの光が一面に広がる光景を見るなり、バカリズムは「うーわ、ペンライトがすごいなあ。全部人間ですよ!?」と彼らしい表現で観客を歓迎した。そして、コロナ禍にあって声援を送れないファンの気持ちを察し「皆様ご安心ください。我々人間には古来から伝わる『拍手』という高等技術がありますので、今日は手がちぎれるほど拍手を使ってくださいね!」と呼びかけて2日目のライブの幕を開けた。

バカリズムが「今日は歌って踊れるアーティストが登場する“ダンスデー”です」と紹介したこの日のトップバッターを担ったのは、日本テレビ系「スッキリ」で紹介されていたオーディション番組「THE FIRST」で結成され、11月3日にデビューしたばかりのBE:FIRST。真っ赤な照明の中に浮かび上がった7つの影は、デビュー曲「Gifted.」でライブをスタートさせた。重厚なサウンドに熱のこもったパワフルなボーカルを乗せて初っ端からオーディエンスを惹き付けたメンバーは、続く「Move On」でも統制のとれたアグレッシブなパフォーマンスを見せつける。

メンバーのさわやかな笑顔がステージ上の大ビジョンに映し出された「Be Free」では、ステージの左右に伸びる花道へ飛び出してファンに手を振った7人。3曲を終えてのMCタイムでは、SOTAが「こんな素晴らしいステージに立たせていただけることは感謝しかないですし、来てくださっている皆様にも感謝しかありません」とメンバーを代表して観客に思いを伝え、7人は「そんな感謝を込めて作った曲です」と、自分たちでメロディや歌詞、振り付けを考案した「Kick Start」をコールした。晴れやかな歌声でオーディエンスに思いを届けつつ、間奏にはSOTAがメンバーの背中の上で大ジャンプを決めるアクロバティックな見せ場も設けるなど、メリハリの効いたパフォーマンスが聴衆を楽しませ、LEOは「今日はじめましての皆様も、これをきっかけにBE:FIRSTを知っていただけるとうれしいです!」と思い切り叫んだ。限られた持ち時間の中で個々の持つ高いスキル、そしてグループとしてのポテンシャルを存分にアピールしたBE:FIRSTが「僕たちの大事な曲」と最後に届けたのはプレデビュー曲の「Shining One」。7人は人差し指を高く掲げて曲を締めくくり、LEOは「このあとも楽しんでいってください!」と客席に呼びかけてステージをあとにした。

2番手で登場したちゃんみなは、1曲目に「Princess」を投下。生バンドが奏でる轟音と圧倒的な声量のボーカルで一瞬にして会場の空気を掌握すると、続く「Angel」ではバックダンサーを従えての情熱的なダンスパフォーマンスで楽曲の世界観を色濃く描き出した。MCでは自身が「THE FIRST」に出演したことに触れ「今日はとにかく仲間が多い1日で幸せです」と語ったちゃんみな。「私の音楽を楽しんでいってください」という言葉と共に「Never Grow Up」「ボイスメモ No.5」を艶のある振る舞いで歌い上げると、客席には彼女のハンズアップに合わせてペンライトがリズミカルに揺れた。

自身のイメージカラーのピンク色に染まった客席を見て「うれしい」と笑顔を浮かべたちゃんみなは「もっと私色に染まってくれたらうれしいです」と告げると「ハレンチ」「美人」と強いメッセージ性を持つ楽曲を続け、ピンク色のニーハイブーツで力強くステージを踏み鳴らした。語りのようなラップパートがドラマチックに楽曲を彩る激情的なロックバラード「ダリア」でオーディエンスを圧倒したのち、オールドスクールなロックンロールサウンドが楽しい「Holy Moly Holy Night」ではこの曲のコラボ相手であるSKY-HIがサプライズで登場。驚く聴衆を前に、2人は息ぴったりの応酬と軽快なツイストダンスで一足早いクリスマスムードを盛り上げた。曲を終えるなり「急に呼ばないで?(笑)」と言うSKY-HIに、ちゃんみなは「だってBE:FIRSTも出るから」と返し、BE:FIRSTの所属事務所・BMSGの代表であるSKY-HIはこの言葉に「まあ、現場には来る予定だったけど」と笑顔を見せる。スペシャルゲストを送り出したちゃんみなは、最後に最新アルバム収録の「東京女子」をクールに届け、自身のステージを終えた。

耳馴染みのあるヒット曲をつなげたオープニングVTRがNiziUの登場を告げると、客席は一瞬にしてレインボーカラーの光に染め上げられる。期待感が最高潮に高まる中、スポットライトに照らされ姿を見せた9人は「Poppin' Shakin'」を1曲目に披露。弾けるようにエネルギッシュなダンスで、一瞬にしてオーディエンスを魅了した。NiziUが有観客のライブイベントに出演するのは、9月に行われた「SUPERSONIC 2021」に続いて2度目のこと。曲を終えるなり、9人はそれぞれに「わあー!」と声を上げてファンの応援を喜び、MIIHIは「こういう光景を見るのが夢でした」と瞳を輝かせる。リーダーのMAKOも「皆さんに会えて、とってもうれしいです!」と思いを語り「この気持ちをパフォーマンスでお届けします!」と誓った。

このあとNiziUが用意したのは、プレデビューミニアルバムに収録された「虹の向こうへ」と「Make you happy」の2曲。「虹の向こうへ」について、RIKUが「9人では初のパフォーマンスとなります!」と告げるとWithU(NiziUファンの呼称)からは大きな拍手が沸き起こった。曲前にRIMAが「この曲のポジティブなエネルギーが届けられたら」と語った通り、9人はハードなダンスパートも鮮やかに踊りこなして曲のメッセージを力強くオーディエンスに届ける。“縄跳びダンス”が日本中を席巻した「Make you happy」では9人のダンスに合わせて観客も両手を回したりペンライトを振ったりと大盛り上がりで、メンバーはそんな客席へ向けて思い思いのハートマークを送っていた。ステージと客席が一体となった雰囲気に、RIMAは「この雰囲気最高。ずっとここにいたい!」とひと言。MIIHIも「すっごく楽しいです。皆さんの笑顔が見えて、楽しくパフォーマンスすることができています!」とファンに感謝した。

「次の曲は『一歩ずつ進んでいっていいんだよ』というメッセージが込められた私たちのデビュー曲です」とMAKOが「Step and a step」の曲紹介をするとメンバーは「Let's go!」と声をかけあい、柔らかな表情と優しい歌声でこの曲を歌い届けた。全力でステージを楽しみ、ファンと笑顔を交わした彼女たちがラストナンバーとして披露したのは「Take a picture」。フォトフレームや歌詞に登場する数字を表現したキャッチーなポーズが楽しいこの曲で最後に大きな盛り上がりを作り出した9人は「帰りたくない!」と名残惜しさを全開にしながら客席に手を振り、MAKOは「また皆さんに会えるように私たち一生懸命がんばりますので、NiziUの応援をよろしくお願いします!」とまっすぐに呼びかけていた。

4組目のDa-iCEはバックバンドを従えて登場し、藤原聡(Official髭男dism)が書き下ろした「FAKE ME FAKE ME OUT」でゴージャスにライブをスタートさせた。スタンドマイクを握る花村想太と大野雄大のボーカル2人は冒頭から気合いのにじむ歌声を響かせ、工藤大輝、岩岡徹、和田颯のダンサー3人はきらびやかな照明に照らされながら色気をはらんだ身振りでファンを魅了。続く「BACK TO BACK」では花村が「全員で同じリズムを叩いて!」と聴衆を煽り、5人は怒涛のドラムソロとリンクさせたダンスブレイクで一層ヒートアップしていく。テレビアニメ「ONE PIECE」の主題歌として使用された「DREAMIN' ON」を続けると、メンバーは左右の花道に広がってさらなる一体感を作り上げ、会場の大きな盛り上がりに「こんなにあったかくしてくれるなんて!」と感謝を伝えた。

「僕ら10年目の新人です! 名前だけでも覚えて帰っていってください!」と自己紹介したが、直後のMCでは「Da-iCEと言います。サイコロステーキのサイコロのほうです!」と言って客席を笑わせるなど、“新人”らしからぬ軽快なトークでも楽しませたDa-iCE。続くセクションでも卓越したボーカルスキル、ダンススキルを存分に見せつけ、バックバンドの奏でるグルーヴィなサウンドを背に受けて「amp」「FAKESHOW」というナンバーを高い熱量のパフォーマンスで届けていく。「THE FIRST TAKE」での披露も大きな話題を集めたヒットナンバー「CITRUS」では、幅広い音域を豊かに歌いこなす花村と大野のボーカルワークが炸裂。はちきれんばかりの感情を歌に乗せる2人の声を受け、工藤、岩岡、和田の3人は指の先まで思いを込めた大きな表現で楽曲の世界観をいっそう深めた。彼らがラストナンバーに選んだのは、工藤が結成10周年を迎えた今のDa-iCEの決意表明の思いを込めて作詞作曲した「Kartell」。「結果で捻じ伏せろ」と歌うこの曲の通り、5人はアッパーなロックサウンドに乗り、エッジーでバイタリティに満ちた歌とダンスを見せる。息をつかせないほどの熱量で最後まで攻め続けた5人は会場の空気を最高潮までヒートアップさせ、「このあとも楽しんでいってください!」と呼びかけてステージをあとにした。

出演者それぞれがフルパワーのパフォーマンスで自身の個性を存分に輝かせた“ダンスデー”のトリを務めたのは、12月に結成10周年を迎える超特急。ステージに上がるなり、タクヤは「っしゃー! バズリズムLIVE、超特急がやって来たぜ! 盛り上がっていこう!」と叫んで「SAY NO」の口火を切った。変顔と全力パフォーマンスという自身の持ち味を最大限に発揮するアッパーチューンで聴衆の度肝を抜いたかと思えば、リョウガは曲中に「ちょっとやりたいことがあります!」と挙手しNiziU「Make you happy」の“縄跳びダンス”を踊りだしてさらなる驚きを誘う。そしてカイは「BE:FIRST! BESTY!」「ちゃんみなさん! ちゃんみなさんのファン!」「NiziU! WithU!」「Da-iCE! 6面!」「超特急! 8号車!」と、出演者とそれぞれのファンネームを呼ぶコールで会場全体を一気に引き付けた。2曲を終えてMCタイムを取ると、改めて5組のファンネームを呼んで客席に手を振ったメンバー。WithUからたくさんの反応が返ってくると、リョウガは「ホントにすいませんでした!」と先程の行動にすぐさま頭を下げて笑いを誘った。そして「メインダンサー&バックボーカル」というスタイルで活動していることを客席に伝え、カイは「今だけでも、皆さん“8号車”になってくれたらうれしいです!」と呼びかける。

ここから彼らは、ブレイクタイムを設けずに怒涛のパフォーマンスを展開。ダンサー4人がラップリレーを披露するエッジーな自己紹介曲「Booster」で会場の空気を一気に引き締め、ユーキはダイナミックなバック宙を鮮やかに決めて聴衆の視線を一身に集める。そんな彼の「超スペシャルなメドレー、持ってきました!」という声から始まったのは「Winter Show」「超ネバギバDANCE」「Burn!」をつなげたメドレー。5人はハッピーなウインターソング「Winter Show」をさわやかな笑顔で歌い踊り、「Burn!」では左右の花道の端から端まで大きく広がって「バッテンのポーズで一緒に踊ってください!」と呼びかけた。この日会場に集まったすべての観客に目を配り、1人残らず巻き込もうとする彼らのパフォーマンスに、会場中のオーディエンスも“バッテンダンス”で呼応。そんな光景を目の当たりにしたボーカルのタカシは、「音楽で1つになる。みんなで奏でよう、バズリズムライブ最高!」と「Burn!」の歌詞を歌い替える。大きな熱狂の中、超特急は最後に最新アルバム「Dance Dance Dance」から「Dance Dance Dancing!」を初披露した。軽快なディスコポップサウンドに体を揺らす5人は、キレのある身振りと美しくシンクロするダンスで実力を存分に発揮。クセの強さが際立つ楽曲から正統派のダンスナンバーまで、振れ幅の広いパフォーマンスで観客を楽しませ、大きな笑顔でこの日のライブを締めくくった。

この日のライブの模様は12月3日(金)深夜放送の「バズリズム02」の中で紹介される。日テレプラスでは12月25日(土)に3日間のライブの様子が7時間半にわたって一挙放送されるほか、12月11日(土)からはHuluにて独占配信も行われる。

「バズリズムLIVE 2021」2021年11月6日 横浜アリーナ セットリスト

BE:FIRST

01. Gifted.

02. Move On

03. Be Free

04. Kick Start

05. Shining One

ちゃんみな

01. Princess

02. Angel

03. Never Grow Up

04. ボイスメモ No.5

05. ハレンチ

06. 美人

07. ダリア

08. Holy Moly Holy Night with SKY-HI

09. 東京女子

NiziU

01. Poppin' Shakin'

02. 虹の向こうへ

03. Make you happy

04. Step and a step

05. Take a picture

Da-iCE

01. FAKE ME FAKE ME OUT

02. BACK TO BACK

03. DREAMIN' ON

04. amp

05. FAKESHOW

06. Bubble Love

07. CITRUS

08. Kartell

超特急

01. SAY NO

02. 超えてアバンチュール

03. Booster

04. 같이 가자

05. Winter Show~超ネバギバDANCE~Burn!

06. Dance Dance Dancing!