明治安田生命J1リーグ第35節が6日と7日に行われた。

AFCチャンピオンズリーグ出場権を争う鹿島アントラーズと浦和レッズの直接対決は、36分にコーナーキックの流れから土居聖真がネットを揺らして鹿島が先制。この1点が決勝点となり、鹿島が勝ち点を「62」に伸ばした。

ベガルタ仙台と対戦した名古屋グランパスは、14分に柿谷曜一朗のゴールで先制。しかし、後半立ち上がりに西村拓真の同点弾を許し、1-1で引き分けた。名古屋は鹿島に勝ち点で並ばれ、得失点差で5位に後退した。

ヴィッセル神戸は大迫勇也が57分に挙げた1点を守りきり、徳島ヴォルティスを撃破。3位をキープした。

横浜F・マリノスは前田大然のハットトリックなど8-0でFC東京を粉砕。来季のAFCチャンピオンズリーグ(ACL)出場権を獲得した。なお、横浜FMのJ1での8得点勝利はクラブ記録タイとなり、FC東京のJ1での7失点敗戦はクラブワーストとなる。

前節に優勝を決めた川崎フロンターレをホームに迎え入れたサガン鳥栖は、3分に右サイドを突破した飯野七聖の折り返しを岩崎悠人が押し込んで先制。20分に飯野のクロスから酒井宣福がヘディングで追加点を挙げると、32分には小屋松知哉がPKを沈めてリードを3点に広げる。試合終了間際に1点を返されたものの、鳥栖は3-1の勝利で7試合ぶりの白星を収めた。川崎Fは今季最多の3失点で2敗目となった。

ガンバ大阪は大分トリニータに2度のリードを許す展開となったが、パトリックのハットトリックで3-2の逆転勝利。柏レイソルは86分に大南拓磨が値千金の決勝点を挙げてセレッソ大阪を下した。G大阪と柏は残留を決めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼11月6日(土)

清水エスパルス 2-2 北海道コンサドーレ札幌

ヴィッセル神戸 1-0 徳島ヴォルティス

横浜F・マリノス 8-0 FC東京

▼11月7日(日)

ベガルタ仙台 1-1 名古屋グランパス

鹿島アントラーズ 1-0 浦和レッズ

サガン鳥栖 3-1 川崎フロンターレ

大分トリニータ 2-3 ガンバ大阪

湘南ベルマーレ 0-0 サンフレッチェ広島

アビスパ福岡 1-1 横浜FC

柏レイソル 1-0 セレッソ大阪

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 川崎F(85/+47)

2位 横浜FM(75/+46)

3位 神戸(67/+24)

4位 鹿島(62/+24)

5位 名古屋(62/+13)

6位 浦和(59/+7)

7位 鳥栖(56/+10)

8位 福岡(51/+5)

9位 FC東京(49/-3)

10位 広島(46/+2)

11位 C大阪(45/-1)

12位 札幌(45/-4)

13位 G大阪(43/-11)

14位 柏(40/-16)

15位 湘南(33/−6)

16位 清水(33/-20)

17位 徳島(30/-22)

18位 大分(28/-27)

19位 仙台(27/-28)

20位 横浜FC(27/-40)

■次節の対戦カード

▼11月20日(土)

14:00 仙台 vs 湘南

14:00 浦和 vs 横浜FM

14:00 FC東京 vs 徳島

14:00 G大阪 vs 名古屋

14:00 C大阪 vs 川崎F

14:00 鳥栖 vs 札幌

15:00 鹿島 vs 大分

15:00 横浜FC vs 神戸

15:00 清水 vs 広島

16:00 柏 vs 福岡