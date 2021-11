Yogibo WEリーグ第8節が6日と7日に行われた。

INAC神戸レオネッサは敵地で三菱重工浦和レッズレディースと対戦。I神戸は38分に右コーナーキックの流れから西川彩華が押し込んで先制すると、後半立ち上がりに中島依美が敵陣中央から供給したフリーキックに竹重杏歌理が頭で合わせてリードを広げる。浦和の反撃を許さず2-0で勝利したI神戸は、開幕7連勝で首位をキープした。浦和は3連敗となった。

マイナビ仙台レディースはホームで日テレ・東京ヴェルディベレーザと対戦。66分にロングカウンターの流れから白木星が挙げた1点を守り切り、上位対決を制した。マイ仙台は2連勝で開幕からの無敗を維持した。

最下位のちふれASエルフェン埼玉はホームでAC長野パルセイロ・レディースと対戦。EL埼玉は80分にサリナ・ボールデンの折り返しを吉田莉胡が押し込んで先制すると、この1点を守りきって1-0で勝利。待望の今季初勝利を挙げた。

大宮アルディージャVENTUSはノジマステラ神奈川相模原と敵地で対戦し、51分に先制する。源間葉月の展開からペナルティエリア左に侵入した仲田歩夢が折り返し、井上綾香が押し込んだ。この1点が決勝点となり、大宮Vは今季2勝目を収めた。

アルビレックス新潟レディースとジェフユナイテッド市原・千葉レディースの一戦は、0-0のまま試合終盤に突入すると、90分に千葉LがPKを獲得。これを鴨川実歩が成功させて先制した千葉Lは、そのまま1-0で勝利した。千葉Lは3連勝で今季3勝目となった。

■試合結果

▼11月6日(土)

マイナビ仙台レディース 1-0 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

ノジマステラ神奈川相模原 0-1 大宮アルディージャVENTUS

アルビレックス新潟レディース 0-1 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

▼11月7日(日)

三菱重工浦和レッズレディース 0-2 INAC神戸レオネッサ

ちふれASエルフェン埼玉 1-0 AC長野パルセイロ・レディース

WE ACTION DAY:サンフレッチェ広島レジーナ

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 I神戸(21/+14)

2位 マイ仙台(15/+9)

3位 東京NB(13/+7)

4位 浦和(12/+4)

5位 千葉L(11/-1)

6位 S広島R(8/-3)

7位 AC長野(8/-3)

8位 大宮V(8/-6)

9位 N相模原(6/-3)

10位 新潟L(5/-7)

11位 EL埼玉(4/-11)

■次節の対戦カード

▼11月13日(土)

13:00 浦和 vs マイ仙台

14:00 大宮 vs EL埼玉

▼11月14日(日)

13:00 千葉L vs N相模原

13:00 I神戸 vs 新潟

14:00 AC長野 vs S広島R

WE ACTION DAY:東京NB