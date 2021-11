明治安田生命J3リーグ第26節が7日に行われた。

ロアッソ熊本は敵地でいわてグルージャ盛岡とスコアレスドローに終わり、3戦未勝利となった。カマタマーレ讃岐を2-0で下したテゲバジャーロ宮崎は、熊本と勝ち点「47」で並んだ。

FC岐阜は終盤の2得点でカターレ富山との上位対決を制し、勝ち点を「40」に伸ばして昇格に望みをつないだ。福島ユナイテッドFCは打ち合いの末、FC今治に2-3で敗れて2連敗となった。

最下位のガイナーレ鳥取は藤枝MYFCと対戦。24分に藤枝の先制を許したものの、前半のうちに妹尾直哉の2ゴールで逆転する。後半にリードを一時3点差とした鳥取は、終盤に2点を返されたものの、逃げ切りに成功。4-3で打ち合いを制した鳥取は、5試合ぶりの白星でホーム連敗を8で止めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ヴァンラーレ八戸 1-1 鹿児島ユナイテッドFC

いわてグルージャ盛岡 0-0 ロアッソ熊本

Y.S.C.C.横浜 2-1 アスルクラロ沼津

ガイナーレ鳥取 4-3 藤枝MYFC

FC今治 3-2 福島ユナイテッドFC

FC岐阜 2-0 カターレ富山

カマタマーレ讃岐 0-2 テゲバジャーロ宮崎

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 熊本(47/+17)

2位 宮崎(47/+12)

3位 岩手(43/+10)

4位 富山(41/+6)

5位 福島(40/+7)

6位 岐阜(40/+7)

7位 YS横浜(37/0)

8位 鹿児島(36/+3)

9位 長野(30/+5)

10位 藤枝(28/+2)

11位 八戸(26/-13)

12位 今治(23/-4)

13位 沼津(22/-13)

14位 讃岐(20/-17)

15位 鳥取(20/-22)

■次節の対戦カード

▼11月14日(日)

13:00 福島 vs 長野

13:00 藤枝 vs 八戸

13:00 沼津 vs 鳥取

13:00 鹿児島 vs 今治

13:00 宮崎 vs 岐阜

14:00 YS横浜 vs 岩手

14:00 熊本 vs 富山