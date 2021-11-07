【放送予定】セリーグCSファイナル2021　ヤクルト対巨人　日時・視聴方法…

レギュラーシーズンの順位が確定し、セ・リーグは東京ヤクルトスワローズがリーグ優勝。クライマックスシリーズ（CS）・ファイナルステージで、ファーストステージ勝者と戦う。ここでは、試合に先駆けて各メディアの放送予定をまとめた。

 

 

第1戦　11月10日(水)

ヤクルト　対　巨人　（神宮球場）　18時00分開始予定

テレビ

BS

BS朝日

CS

フジテレビONE

 

ラジオ

 

インターネット配信

DAZN

 

第2戦　11月11日(木)

ヤクルト　対　巨人　（神宮球場）　18時00分開始予定

テレビ

BS

BSフジ

CS

フジテレビONE

 

ラジオ

 

インターネット配信

DAZN

 

第3戦　11月12日(金)

ヤクルト　対　巨人　（神宮球場）　18時00分開始予定

テレビ（地上波）

フジテレビ　※BSフジで放送の場合は無し

BS

BSフジ　※地上波フジテレビで放送の場合は無し

CS

フジテレビONE

 

ラジオ

 

インターネット配信

DAZN

 

第4戦　11月13日(土)

ヤクルト　対　巨人　（神宮球場）　18時00分開始予定

テレビ（地上波）

フジテレビ　※BSフジで放送の場合は無し

BS

BSフジ　※地上波フジテレビで放送の場合は無し

CS

フジテレビONE

 

ラジオ

 

インターネット配信

DAZN

第5戦　11月14日(日)

ヤクルト　対　巨人　（神宮球場）　18時00分開始予定

テレビ（地上波）

フジテレビ　※BSフジで放送の場合は無し

BS

BSフジ　※地上波フジテレビで放送の場合は無し

CS

フジテレビONE

ラジオ

 

インターネット配信

DAZN

 

第6戦　11月15日(月)

ヤクルト　対　巨人　（神宮球場）　18時00分開始予定

テレビ（地上波）

フジテレビ　※BSフジで放送の場合は無し

BS

BSフジ　※地上波フジテレビで放送の場合は無し

CS

フジテレビONE

 

ラジオ

 

インターネット配信

DAZN

 

予備日　11月16日(火)

ヤクルト　対　巨人　（神宮球場）　18時00分開始予定

未定

 

予備日　11月17日(水)

ヤクルト　対　巨人　（神宮球場）　18時00分開始予定

未定

 

 