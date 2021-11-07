【放送予定】セリーグCSファイナル2021　ヤクルト対巨人　日時・視聴方法…

レギュラーシーズンの順位が確定し、セ・リーグは東京ヤクルトスワローズがリーグ優勝。クライマックスシリーズ（CS）・ファイナルステージで、ファーストステージ勝者と戦う。ここでは、試合に先駆けて各メディアの放送予定をまとめた。
第1戦 11月10日(水)
ヤクルト 対 巨人 （神宮球場） 18時00分開始予定
テレビ
BS
BS朝日
CS
フジテレビONE
ラジオ
インターネット配信
DAZN
第2戦 11月11日(木)
ヤクルト 対 巨人 （神宮球場） 18時00分開始予定
テレビ
BS
BSフジ
CS
フジテレビONE
ラジオ
インターネット配信
DAZN
第3戦 11月12日(金)
ヤクルト 対 巨人 （神宮球場） 18時00分開始予定
テレビ（地上波）
フジテレビ ※BSフジで放送の場合は無し
BS
BSフジ ※地上波フジテレビで放送の場合は無し
CS
フジテレビONE
ラジオ
インターネット配信
DAZN
第4戦 11月13日(土)
ヤクルト 対 巨人 （神宮球場） 18時00分開始予定
テレビ（地上波）
フジテレビ ※BSフジで放送の場合は無し
BS
BSフジ ※地上波フジテレビで放送の場合は無し
CS
フジテレビONE
ラジオ
インターネット配信
DAZN
第5戦 11月14日(日)
ヤクルト 対 巨人 （神宮球場） 18時00分開始予定
テレビ（地上波）
フジテレビ ※BSフジで放送の場合は無し
BS
BSフジ ※地上波フジテレビで放送の場合は無し
CS
フジテレビONE
ラジオ
インターネット配信
DAZN
第6戦 11月15日(月)
ヤクルト 対 巨人 （神宮球場） 18時00分開始予定
テレビ（地上波）
フジテレビ ※BSフジで放送の場合は無し
BS
BSフジ ※地上波フジテレビで放送の場合は無し
CS
フジテレビONE
ラジオ
インターネット配信
DAZN
予備日 11月16日(火)
ヤクルト 対 巨人 （神宮球場） 18時00分開始予定
未定
予備日 11月17日(水)
ヤクルト 対 巨人 （神宮球場） 18時00分開始予定
未定