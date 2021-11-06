11月17日（水）に日本テレビ系で放送される音楽特番「ベストアーティスト2021」の出演アーティストが追加発表された。

今回出演がアナウンスされたのはNEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子といったジャニーズ事務所所属アーティスト10組と乃木坂46、日向坂46、櫻坂46、AKB48、Perfume、EXIT、NiziU、YOASOBI、LiSA。また今回は番組スタートから20周年を記念し、過去20年にわたるジャニーズの秘蔵映像をまとめた特別企画も放送される。

放送当日はリアルタイムで楽しめるARアプリ企画の実施も決定。専用アプリ「mixta AR」をダウンロードしてスマートフォンをかざすと、Sexy ZoneとAKB48のパフォーマンス中に自宅にアーティストが現れたような映像が楽しめる。本日11月6日からは事前に視聴できるEXITのコンテンツ配信もスタートした。

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2021』」

2021年11月17日（水）19:00～22:54

＜出演者＞

EXIT / AKB48 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / King & Prince / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / Sexy Zone / なにわ男子 / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / Perfume / 日向坂46 / Hey! Say! JUMP / MISIA / YOASOBI / LiSA / and more

総合司会：櫻井翔（嵐）

司会：羽鳥慎一 / バカリズム / 市來玲奈（日本テレビアナウンサー）