österreich主催ライブ「あなたはわたしの」にTHE NOVEMBERS出演

高橋國光（ex. the cabs）のソロプロジェクトösterreichが2021年11月26日に恵比寿LIQUIDROOMで行う主催公演「あなたはわたしの」に、THE NOVEMBERSの出演が決定した。
本イベントはösterreichとTHE NOVEMBERSの2マンライブとなる。
関連記事：österreichが遂に本格始動、新作『四肢』全曲解説＆制作を語り尽くす
また、当日のösterreichのサポートメンバーも発表された。チケットは11月6日10時より一般発売が開始される。
＜ライブ概要＞
「österreich presents「あなたはわたしの」」
2021年11月26日（金）東京・恵比寿LIQUIDROOM
時間：OPEN 18:00／START 19:00
出演：österreich / THE NOVEMBERS
österreich support member
・飯田瑞規（cinema staff）
・鎌野愛
・紺野メイ
・佐藤航（Gecko&Tokage Parade）
・三島想平（cinema staff / peelingwards）
・GOTO（DALLJUB STEP CLUB）
料金：5000円（税込/D代別）
チケット一般発売：2021年11月6日（土）10:00
ローチケ：https://l-tike.com/order/?gLcode=73902
イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/3260710001-P0030006P021001
チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8200005
主催：SEVENS SOFTHOUSE
企画・制作：Perfect Music
österreich 公式HP：https://osterreich.jp/