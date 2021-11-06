österreich主催ライブ「あなたはわたしの」にTHE NOVEMBERS出演

高橋國光（ex. the cabs）のソロプロジェクトösterreichが2021年11月26日に恵比寿LIQUIDROOMで行う主催公演「あなたはわたしの」に、THE NOVEMBERSの出演が決定した。

本イベントはösterreichとTHE NOVEMBERSの2マンライブとなる。

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また、当日のösterreichのサポートメンバーも発表された。チケットは11月6日10時より一般発売が開始される。

＜ライブ概要＞

「österreich presents「あなたはわたしの」」

2021年11月26日（金）東京・恵比寿LIQUIDROOM

時間：OPEN 18:00／START 19:00

出演：österreich / THE NOVEMBERS

österreich support member

・飯田瑞規（cinema staff）

・鎌野愛

・紺野メイ

・佐藤航（Gecko&Tokage Parade）

・三島想平（cinema staff / peelingwards）

・GOTO（DALLJUB STEP CLUB）

料金：5000円（税込/D代別）

チケット一般発売：2021年11月6日（土）10:00

ローチケ：https://l-tike.com/order/?gLcode=73902

イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/3260710001-P0030006P021001

チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8200005

主催：SEVENS SOFTHOUSE

企画・制作：Perfect Music

österreich 公式HP：https://osterreich.jp/