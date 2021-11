BE:FIRST初のワンマンライブ「"FIRST" One Man Show -We All Gifted.-」が昨日11月5日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催された。この記事では昼夜2部にわたって行われたライブのうち、昼公演の模様をレポートする。

SKY-HIが立ち上げたマネジメントレーベル・BMSG主催のオーディション「THE FIRST」から生まれたBE:FIRST。彼らが観客の前でパフォーマンスを披露するのはデビューライブとなった9月の「SUPERSONIC 2021」以来で、会場にはBMSGやBE:FIRSTのロゴ、デビューシングル「Gifted.」のサビで歌われている「We just gifted」という言葉があしらわれたウェア、タオルを身に着けたBESTY(BE:FIRSTファンの呼称)が多く集まり、公演に対する期待度の高さを伺わせた。ライブの開始前には客席後方に設置されたPAブースにSKY-HIが登場し、客席から大きな拍手が起こる。そして客席の明かりが落ちると、スクリーンにBE:FIRSTのロゴが浮かび上がり、赤いライトに照らされたメンバー7人が登場。再び場内が割れんばかりの拍手で満たされた。

ライブはデビュー曲らしからぬダークな雰囲気をまとった「Gifted.」でスタート。LEOやJUNONが歌う「どこを探したって僕ら以上はもうあり得ないでしょう?」という力強い歌詞と、その言葉を強調するようなパフォーマンスから、7人のグループに対する自信と自負がにじみ出ていた。さらに彼らはオーディションの中で課題曲として歌われた「Move On」、「THE FIRST」のテーマ曲であり、合宿の最終審査曲でもあった「To The First」を矢継ぎ早に披露。初のワンマンライブにもかかわらず、緊張よりもステージに立つ喜びを表情やダンス、歌声で表現し、審査されるアマチュアからリスナーを牽引するプロフェッショナルへ進化したことを証明してみせた。

序盤3曲の披露が終わると、スクリーンには7人がこのステージにたどり着くまでの道程の始まり、「THE FIRST」の前半パートの映像が映し出される。その後、カジュアルな衣装に着替え、再びステージに登場したBE:FIRSTは「Be Free」でパフォーマンスを再開。楽曲の冒頭では各メンバーの見せ場が作られ、個々の魅力が発揮される。続く「First Step」ではアリーナ中央にせり出したステージでパフォーマンスが繰り広げられ、タオルを振り回すBESTYとともに会場の空気がひとつに。観客をパフォーマンス力で飲み込むような序盤のソリッドなステージングから一転、SOTAとSHUNTOの仲よさげなアクションや、最年少のRYUHEIが見せる笑顔など、14歳から23歳という若いメンバーで構成されたBE:FIRSTならではの屈託のなさと明るさが目立つステージとなった。

次のMCコーナーでは初のワンマンライブという記念すべき日にもかかわらず、「メンバー全員で全力疾走して逃げ出した犬を捕まえ、飼い主を助けた」という活動とまったく関係ない話題を挟みながら、7人がBESTYとコミュニケーションを図る。観客からの「明るめでR&Bっぽい楽曲が聴きたい」というリクエストには、会場にいたSKY-HIが親指を立てて応えた。またファンクラブ会員向けのスマートフォンアプリ「BESTY」のリリースや、全国5カ所でのファンミーティングの開催など、これから活動の広がりを感じさせる新情報がアナウンスされると、客席から期待の拍手が上がる。各メンバーからの挨拶では、MANATOが「結成から今日のライブまで、こんなに時間が経つのが早いとは思わなかった。この場に立てて本当にうれしいです」と喜びを語り、RYOKIは「皆さんの笑顔を見ると、僕らも自然と笑顔になります。それが僕らの望んでいたことだし、実現できたのがうれしいです」と感謝の気持ちを言葉に。7人は「THE FIRST」の映像をバックに、自分たちの思いを歌詞とメロディにしたためた「Kick Start」を歌唱した。

そしてSKY-HIがBE:FIRSTへの願いや思いを影ナレーションという形で生コメントしたのち、ライブはラストナンバー「Shining One」のパフォーマンスへ。スクリーンにグループ結成直後に制作されたミュージックビデオが流れ、当時と今をシンクロさせる形で楽曲が披露された。短期間での急速な成長を遂げたことを見せつけた7人は鳴り止まない拍手の中、人差し指を上げて“FIRST”を表現。グループの未来への可能性を感じさせながら1stワンマンライブの幕を閉じた。

YouTubeではこのライブより「Gifted.」の映像を公開中。Hulu、U-NEXT、ABEMA、ローチケLIVE STREAMINGでは11月12日23:59まで本編のアーカイブ映像を配信している。

BE:FIRST「"FIRST" One Man Show -We All Gifted.-」2021年11月5日 TACHIKAWA STAGE GARDEN セットリスト

01. Gifted.

02. Move On

03. To The First

04. Be Free

05. First Step

06. Kick Start

07. Shining One

BE:FIRST 1st Fan Meeting -Hello My "BESTY"- 2021

2021年12月20日(月)愛知県 Zepp Nagoya

2021年12月24日(金)北海道 Zepp Sapporo

2022年1月7日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

2022年1月11日(火)大阪府 Zepp Namba

2022年1月12日(水)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)