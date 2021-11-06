大久保篤原作による舞台「炎炎ノ消防隊」第2弾の日程、全メインキャスト、ティザービジュアル、キャラクタービジュアルが公開された。

「炎炎ノ消防隊」は、世界を襲う人体発火現象の謎に立ち向かう特殊消防隊を描くダークバトルファンタジー。週刊少年マガジン（講談社）で連載中で、舞台版の第1弾は2020年7月から8月にかけて上演された。

初演の続編となるストーリーが描かれる第2弾は、2022年1月18日から23日まで神奈川・KT Zepp Yokohama、1月27日から30日まで大阪・サンケイホールブリーゼで上演。新たなキャストとしてヴィクトル・リヒト役の田中涼星、ヴァルカン・ジョゼフ役のTAKA、リサ役の飯窪春菜、ユウ役の宮崎湧、Dr.ジョヴァンニ役の鵜飼主水、ヨナ役の河原田巧也、アロー役の佐倉花怜が名を連ねた。チケットは11月20日18時よりオフィシャル先行、LEncore先行が販売されたのち、12月3日18時からプレリクエスト先行、12月17日12時から一般販売が行われる。

舞台「炎炎ノ消防隊」

日程：2022年1月18日（火）～1月23日（日）

場所：神奈川県 KT Zepp Yokohama



日程：2022年1月27日（木）～1月30日（日）

場所：大阪府 サンケイホールブリーゼ

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）

演出：久保田唱

脚本：なるせゆうせい

キャスト

森羅日下部：牧島輝

アーサー・ボイル：横田龍儀

秋樽桜備：君沢ユウキ

武久火縄：馬場良馬

茉希尾瀬：星波

アイリス：礒部花凜

環古達：早乙女ゆう

ヴィクトル・リヒト：田中涼星

ヴァルカン・ジョゼフ：TAKA

リサ：飯窪春菜

ユウ：宮崎湧

Dr.ジョヴァンニ：鵜飼主水

ヨナ：河原田巧也

アロー：佐倉花怜

ジョーカー：和泉宗兵

相模屋紺炉：郷本直也

新門紅丸：佐藤流司

他

(c)大久保篤・講談社/舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会