【結果速報】パ・リーグ　クライマックスシリーズ2021　試合結果・スコア…

ファーストステージ
第1戦 11月6日(土)
ロッテ － 楽天 （ZOZOマリンスタジアム） 14時00分開始予定
第2戦 11月7日(日)
ロッテ － 楽天 （ZOZOマリンスタジアム） 14時00分開始予定
第3戦 11月8日(月)
ロッテ － 楽天 （ZOZOマリンスタジアム） 18時00分開始予定
予備日 11月9日(火)
ロッテ － 楽天 （ZOZOマリンスタジアム） 18時00分開始予定
ファイナルステージ
第1戦 11月10日(水)
オリックス － ファーストステージ勝者 （京セラドーム大阪） 18時00分開始
第2戦 11月11日(木)
オリックス － ファーストステージ勝者 （京セラドーム大阪） 18時00分開始
第3戦 11月12日(金)
オリックス － ファーストステージ勝者 （京セラドーム大阪） 18時00分開始
第4戦 11月13日(土)
オリックス － ファーストステージ勝者 （京セラドーム大阪） 18時00分開始
第5戦 11月14日(日)
オリックス － ファーストステージ勝者 （京セラドーム大阪） 18時00分開始
第6戦 11月15日(月)
オリックス － ファーストステージ勝者 （京セラドーム大阪） 18時00分開始
予備日 11月16日(火)
オリックス － ファーストステージ勝者 （京セラドーム大阪） 18時00分開始
予備日 11月17日(水)
オリックス － ファーストステージ勝者 （京セラドーム大阪） 18時00分開始