【結果速報】パ・リーグ　クライマックスシリーズ2021　試合結果・スコア…

ファーストステージ

第1戦　11月6日(土)

ロッテ　－　楽天　（ZOZOマリンスタジアム）　14時00分開始予定

 

 

第2戦　11月7日(日)

ロッテ　－　楽天　（ZOZOマリンスタジアム）　14時00分開始予定

第3戦　11月8日(月)

ロッテ　－　楽天　（ZOZOマリンスタジアム）　18時00分開始予定

 

予備日　11月9日(火)

ロッテ　－　楽天　（ZOZOマリンスタジアム）　18時00分開始予定

ファイナルステージ

第1戦　11月10日(水)

オリックス　－　ファーストステージ勝者　（京セラドーム大阪）　18時00分開始

第2戦　11月11日(木)

オリックス　－　ファーストステージ勝者　（京セラドーム大阪）　18時00分開始

 

第3戦　11月12日(金)

オリックス　－　ファーストステージ勝者　（京セラドーム大阪）　18時00分開始

 

第4戦　11月13日(土)

オリックス　－　ファーストステージ勝者　（京セラドーム大阪）　18時00分開始

 

第5戦　11月14日(日)

オリックス　－　ファーストステージ勝者　（京セラドーム大阪）　18時00分開始

 

第6戦　11月15日(月)

オリックス　－　ファーストステージ勝者　（京セラドーム大阪）　18時00分開始

 

予備日　11月16日(火)

オリックス　－　ファーストステージ勝者　（京セラドーム大阪）　18時00分開始

 

予備日　11月17日(水)

オリックス　－　ファーストステージ勝者　（京セラドーム大阪）　18時00分開始

 

 