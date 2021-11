11月8日の食玩！ ここか…全力全界でトロピカってる場所は

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2021年11月8日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。

最初は「プリキュアカードウエハース4」。アニメ『トロピカル~ジュ!プリキュア』をはじめとした歴代プリキュアのオリジナル描き下ろしイラストを使用したメタリックプラカード入りだ。

金箔押し仕様のカードもラインナップされている。

全29種。

各約8.3×5.6センチ。

続いては「すみっコぐらし ぷっくりラバマスグミ」。アニメ映画化もされた『すみっコぐらし』のぷっくりした半立体のラバーマスコットだ。ボールチェーン付き。

しろくま×ハートなど、全14種。

お次は「ミニプラ 全界合体シリーズ05 ゼンリョクイーグル」。特撮『機界戦隊ゼンカイジャー』のビークル・ゼンリョクイーグルを再現した組み立てキットだ。

ゼンリョクイーグルA、ゼンリョクイーグルB、ゼンリョクイーグルC、ゼンリョクイーグルDの全4種。

ゼンリョクイーグルA~Dの組み合わせでゼンリョクイーグルが完成。モードチェンジでゼンリョクゼンカイキャノンにする事も可能。

さらに別売りのミニプラシリーズのゼンカイジュラン・ゼンカイガオーン・ゼンカイブルーン・ゼンカイマジーヌと全力全界合体することで、ゼンリョクゼンカイオーが完成する。

ゼンリョクゼンカイオー時最大全高約26センチと、ミニプラ史上でも指折りの大きさだ。

最後は「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダー龍騎2」。レジェンドライダーを装動フォーマットでアクションフィギュア化するシリーズの『仮面ライダー龍騎』第2弾だ。

仮面ライダーナイトサバイブ【ボディ】、仮面ライダーナイトサバイブ【アーマー】、仮面ライダー王蛇【ボディ】、仮面ライダー王蛇【アーマー】、仮面ライダー龍騎 ブランク体【ボディ】、仮面ライダー龍騎 ブランク体【アーマー】、仮面ライダーガイ【ボディ】、仮面ライダーガイ【アーマー】、仮面ライダーライア【ボディ】、仮面ライダーライア【アーマー】の全10種。

ボディとアーマーの組み合わせで、仮面ライダーナイトサバイブ、仮面ライダー王蛇、仮面ライダー龍騎 ブランク体、仮面ライダーガイ、仮面ライダーライアが完成する。

各全高約11センチ。

それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。

