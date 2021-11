スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が1周年記念に『グルミク』関連電子コミックスフェアが開催されている。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』が1周年を向かえたことを記念し、ブシロードメディア発行の『D4DJ』関連コミックスや『グルミク』実装楽曲に関連したコミックス作品のフェアを開催中。開催期間は11月14日まで。

開催書店はアニメイトブックストア/Kindle/コミックシーモア/dブック/honto/スキマ/漫画全巻ドットコム/BOOK☆WALKER/BookLive!コミック/ブックライブ/ブックパス/Reader Store/LINEマンガ。フェアには『D4DJ』、『ヴァンガード』、『レヴュースタァライト』、『ミルキィホームズ』などの作品が登場。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)しろくま (C)倉崎もろこ (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD MEDIA