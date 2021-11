『すみっコぐらし』食べマス2種＆すみっコぐらし焼き同時発売！

バンダイ キャンディ事業部は、すみっコぐらしのチルドデザート「食べマスすみっコぐらし~なかよしすみっコセット~ しろくま&ふろしき」「食べマスすみっコぐらし~なかよしすみっコセット~ ぺんぎん?&たぴおか」と、「もちもちすみっコぐらし焼き ミルク味」を2021年11月9日(火)より全国のファミリーマート(一部店舗を除く)のチルドデザートコーナーにて同時販売する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が全国公開予定だ。

この度、「食べマス すみっコぐらし」から、仲良しのしろくまとふろしき、ぺんぎん?とたぴおかの組み合わせで新登場! みにっコのふろしきとたぴおかは食べマス初登場。人気のしろくまはマグカップを、ぺんぎん?はキュウリを手に持った新デザイン。それぞれなかよしのすみっコがセットになっており、お皿に並べると愛らしい姿でほっこりとした時間を楽しめる。

しろくまは秋にぴったりのメープル味、ふろしきは身体の色とお揃いのいちごみるく味。ぺんぎん?は茶葉の入ったまっちゃ味、たぴおかは身体の色にぴったりのカスタード味。店頭で目が合うと思わず連れて帰りたくなるフォトジェニックな商品だ。

そして同時発売となる「もちもちすみっコぐらし焼き」は、さむがりの ”しろくま” をもちもち生地で再現したスイーツ。弾力のあるもちもちとした食感の生地の中に、優しい甘みのミルク味クリームがたっぷりと詰め込まれている。

厚みのあるコロンとしたフォルムと真っ白な生地で、 ”しろくま” がちょこんと座っている姿を忠実に再現。食べてしまうのがもったいないほど愛らしいスイーツだ。

