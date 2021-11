アニメ「蒼穹のファフナー」シリーズのサウンドトラックおよびキャラクターソングが、各サブスクリプションサービスにて配信されている。

サブスク解禁されたのは、TVシリーズ第1期、第2期「蒼穹のファフナー EXODUS」、劇場アニメ「蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH」、特別番組「蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT」といった数々のサウンドトラック。また「蒼穹のファフナー EXODUS 8」に収録された佐々木望演じる堂馬広登のキャラクターソング「全力LOVE」、「蒼穹のファフナー EXODUS 2」に収録された石井真演じる真壁一騎と喜安浩平演じる皆城総士のキャラクターソング「太陽と月」など、Blu-ray / DVDの特典CDに収録された楽曲も含まれている。

なお本日11月5日に、OVA「蒼穹のファフナー THE BEYOND」の第10話「嵐、来たりて」、第11話「英雄、二人」、第12話「蒼穹の彼方」の劇場先行上映がスタート。明日11月6日には、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で、キャストが登壇する舞台挨拶が開催される。舞台挨拶は、全国の劇場29館でライブビューイングも実施。この機会に過去シリーズも振り返ってみては。

