SCANDAL CHAI、indigo la Endら4組の対バンライブを振り返る「どの対バン相手も、私たちのファンの一体感を褒めてくれた！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月1日(月)の配信では、10月にSCANDALが4都市を駆け抜けたSCANDAL TOUR 2021「SCANDALの対バンツアー」の模様を、リスナーからのメールとともに振り返りました。「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:今週もひたすらメールを読んでいきます。でも、一気に寒くなってきたね。TOMOMI:めっちゃ寒い。HARUNA:明治のお菓子も「冬仕様」になってきました。MAMI:「メルティーキッス」の季節がきたね。HARUNA:いただきながらトークしていきましょう。<リスナーからのメール・RN.ハルリズムさん>対バンツアーの広島公演に参戦して、翌朝のホテルでメールを打っています。最高に幸せな夜でした。それぞれのMCを聞いて、はるちゃんと佐藤千亜妃ちゃん(きのこ帝国)のような親友って、とっても素敵な関係性だなと感じました。私がSCANDALを知ったのは、(HARUNAの友人である)戸田恵梨香ちゃんファン繋がりの友達が勧めてくれたことがきっかけだったのですが、今回の千亜妃ちゃんも対バンがあったから知ることができたし、ライブ前に千亜妃ちゃんの曲を聴き込んでいたのでより楽しめました。音楽の大切さというか、やっぱりライブっていいなと改めて感じることができました。またSCANDALのライブに行きたいです。そして、デビュー13周年おめでとう! 一生ついていきます!RINA:いいメールやねえ。TOMOMI:うれしいなあ。HARUNA:対バンツアーは全4公演ありましたけど、東京・仙台・広島・福岡公演と、4組のアーティスト(CHAI、indigo la End、佐藤千亜妃、Vaundy)をお招きしておこないましたが、今までの対バンツアーとはちょっと違う雰囲気だったよね。RINA:そうやね。HARUNA:これまであまり絡むことがなかったけど、自分たちが普段から聴いている大好きなアーティストばかりだったから、みんなにも知って欲しくて。私たちが影響を受けている音楽をみんなにも感じてもらえたらなあって。RINA:うんうん。HARUNA:お客さんも対バン相手を今回、初めて観る人が結構多かったよね。RINA:SCANDALって、対バン(ライブ)をなかなかしてこなかったから、私たちの音楽を熱心に聴いてくれている人たちの(好きな)音楽性の幅が広がる機会になったらいいよね。HARUNA:どの対バン相手も、私たちのファンの一体感を褒めてくれてね。RINA:そう、みんな褒めてくれてた! 嬉しかったなあ。HARUNA:ライブって、その場にいる人全員で作るものだから、ファンの一体感もワンマンライブを続けてきたからこそのノリっていうかね。それを他のアーティストにもいつか見てもらいたいっていう思いがあったから、本当に嬉しかった!MAMI:いいツアーだったね。TOMOMI:最初は意外な組み合わせって思われたけど、どれも最高の対バンだったよ!* * *先週の配信(#87回)で盛り上がった「宇宙人」に関するメールも、番組宛にたくさん届きました! さらにはHARUNAの秘めていた特殊能力が覚醒!? 続きはAuDeeでお楽しみください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056