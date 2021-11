諫山創原作によるアニメ「進撃の巨人」とサンリオキャラクターズのコラボフェアが、11月12日からキデイランド14店舗にて順次開催される。

対象のキデイランド店舗では、MAPPA描き下ろしのオリジナルコラボイラストが使用されたグッズを販売。エレン×ポチャッコ、ミカサ×クロミ、アルミン×シナモロール、サシャ×タキシードサム、エルヴィン×ハローキティ、リヴァイ×バッドばつ丸、ジャン×ポムポムプリンのかわいらしい姿がデザインされた。商品はバッドばつ丸をかぶったリヴァイのぬいぐるみや、デフォルメされたエレンたちをプリントした巾着など多数ラインナップ。一部店舗および通販限定のグッズも登場し、調査兵団のエンブレムを刻印したコースターや、憲兵団の紋章があしらわれたワイングラスなどが販売される。さらに12月25日に誕生日を迎えるリヴァイの描き下ろしグッズが、12月3日に販売開始する。

フェア期間中に「進撃の巨人」関連商品を購入した人には、税込2000円ごとにオリジナルコラボ特典が付いてくる。特典は2種類あり、11月12日からは描き下ろしイラストを使用したブロマイド全7種類からランダムで1枚が、12月3日からはステンドグラス風しおりがプレゼントされる。

開催日を第1弾から第4弾に分けて実施するこのコラボフェア。第1弾開催店舗である北海道・札幌パセオPOP-UP SHOP、大阪・キデイランド梅田店、大阪・キデイランド上小田井店、福岡・キデイランドパルコ店では一部期間の入場を事前予約制としている。入場申し込みは11月5日18時から先着順に受け付け。対象期間の詳細は特設ページを確認しよう。

(c)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会(c)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S621418