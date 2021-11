Xmasを彩るディズニー☆Happyくじ『DISNEY クリスマスオーナメント』

話題のディズニーとピクサーのキャラクターを起用した、他では手に入らないオリジナルクリスマスグッズが必ず当たるHappyくじ『DISNEYクリスマスオーナメントくじ2021』が、2021年11月13日(土)よりファミリーマート、GEO、WonderGOO、ホビーゾーン、古本市場、ヴィレッジヴァンガード等にて数量限定で発売されることが決定した。

本商品は、全20種類のフィギュアが揃う今年で8年目のオーナメントくじ。

今年のテーマは ”Make a Wish For The Star” 。

キラキラ輝くゴージャスな衣装を身にまとい、クリスマスナイトを楽しでいる様子をオーナメントフィギュアで表現されている。

商品はファミリーマート、GEO、その他ホビーショップに登場する予定となっており、全20種類のオーナメントフィギュアや、各キャラクターシリーズが一度に揃うスペシャルコンプリートBOX、3種のスノードーム、そしてラスト賞にはミッキーマウスのゴージャススタンディングぬいぐるみ(全高約60cm)をご用意。

キャラクターラインナップには、おなじみのミッキーマウスや原作デビュー生誕95周年のくまのプーさんたちに加え、今年60周年を迎える『101匹わんちゃん』、今年20周年を迎える『モンスターズインク』や、プリンセス6キャラクターが登場。本年話題のキャラクターが多数起用されているのもポイントだ。

そして今年の購入特典は豪華2本立て!

今年は一度のお会計でくじを2回同時購入された方にオリジナルウォールステッカーを、「当たり!」が出るとくまのプーさん「The Wishing Bear」のぬいぐるみオーナメントがプレゼントされる。

なくなり次第終了となるので、あらかじめご了承を。

くじは1回750円(税込)。

2021年11月13日(土)から順次発売される。

☆キラキラな今年のオーナメントくじ景品をみる(写真39点)>>>

(C) Disney

(C)Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard