MUSO原作によるKim So Hyun「復讐の皇后」が、フルカラー単行本化。本日11月5日に1・2巻が同時発売された。

「復讐の皇后」は、comicoで2021年上半期女性読者数部門第1位、2021年総合読者数部門第2位を獲得した韓国発の復讐劇。姉が皇后となるも、皇帝と愛人によって無実の罪を着せられ一族全員処刑という悲惨な最期を迎えた女性・パトリツィアは、命を落としたはずがなぜか過去の世界で目を覚ます。皇帝と姉が結婚する以前に戻った彼女は、惨劇が繰り返されぬようにと、今度は自分が皇后候補になることを決意する。

単行本化を記念してYouTubeでは、伊藤静がパトリツィア・ライラ・レ・グロチェスター役、麻倉ももがローズモンド・マリー・ラ・フェルプス役を演じるPVが公開された。また購入特典としてアニメイトではB6サイズビジュアルボード、TSUTAYAではイラストカードを各巻ごとに用意。詳細は各店にて確認を。

(c)2020 by Kim So Hyun, MUSO/Wisdom House, Inc.