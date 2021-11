『Obey Me！』アクスタやパーカーなどが予約受付中♪

アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて、『Obey Me!』の商品の受注を10月29日(金)より開始した。

『Obey Me!』は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲーム。2019年に海外版、2020年に日本版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得している。

この度登場するのは、そんな本作に登場するルシファー、マモン、レヴィアタン、サタン、アスモデウス、ベルゼブブ、ベルフェゴールのイラストをメインにデザインした「トレーディングアクリルスタンド」「トレーディングアクリルキーホルダー」「トレーディング缶バッジ」、そしてデフォルトユーザーアイコンの羊を作品タイトルと合わせてフロントにプリントした「Tシャツ」と「パーカー」。

グッズを集めて、魅力的な悪魔たちとの日常をもっと楽しもう♪

本商品は2021年12月20日(月)まで予約受付中、2022年2月下旬より順次発送予定となっている。

(C)2019-2021 Obey Me! Official. All Rights Reserved.