METAFIVEが自主ライブ配信、発売中止の2ndアルバム付き配信チケットも

METAFIVE(高橋幸宏×小山田圭吾×砂原良徳×TOWA TEI×ゴンドウトモヒコ×LEO今井)が、自主ライブ「METALIVE 2021」を2021年11月20日より配信する。

本公演は2021年7月26日(月)にKT Zepp Yokohamaにて開催を予定していた中、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑みて中止となっていたが、開催当日に同会場にて無観客で収録されたライブ。本公演では病気療養中の高橋幸宏に代わり、サポートドラマーとして白根賢一が参加している。

また、配信チケットは、限定生産の特典付きの配信チケット、通常チケットの2種。いずれも発売中止となっていた2ndアルバム『METAATEM』のCDかLPどちらかが付属する。本日から限定特典付き配信チケットのみ、先行受付がスタートした。

<ライブ情報>

「METAFIVE ”METALIVE 2021”」

初回配信:2021年11月20日(土)

時間:OPEN 19:00 / START 20:00

アーカイブ配信期間:11月20日(土)初回放送後〜23日(祝・火)23:59

券種(※全てのチケットにアルバム「METAATEM」のCDかLPが付属されています)

①限定特典付きチケット

特典:B2サイズポスター + オリジナル限定アクリルキーホルダー

CD付価格:12000円

LP付価格:14000円

②通常チケット

CD付価格:7500円

LP付価格:9500円

●先行受付詳細

限定特典付きチケットのみ受付(先着制)

先行販売URL:https://w.pia.jp/t/metafive-pls/

受付期間:11月4日(木)18:00〜11月9日(火)23:59まで

●一般発売: 11月12日(金)

限定特典付きチケット・通常チケット販売予定

※限定特典付きチケットは先行販売で規定枚数に達した場合は一般販売ございません

※両券種数に限りがございます。

※全て税込価格。

※特典グッズ/CD/LPの発送は12月下旬以降、お届けは年内を予定しています。

商品の送料や梱包経費は別途ご負担いただきます。

<リリース情報>

METAFIVE

2ndアルバム『METAATEM』

=収録曲=

1. Full Metallisch

2. The Paramedics

3. By The End Of The World

4. Aint No Fun

5. 環境と心理

6. May Day

7. Wife 8. The Haunted

9. In Sorrow

10. Snappy

11. Communicator

12. See You Again

METAFIVE Official Twitter:https://twitter.com/metafive_news