FM802が主催する年末恒例のライブイベント「RADIO CRAZY」が、今年は「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY presents THE GRAND SLAM」のタイトルで12月25日から28日に開催される。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により昨年は開催断念となった「RADIO CRAZY」。今年はタイトルを改め、会場を大阪・京セラドーム大阪に変更して行われる。今回の会場では同一エリア内に2ステージが設けられ、全アーティストのパフォーマンスを観覧することが可能。客席前方のスタンディングブロックへの入場は事前予約制となる。

出演アーティスト第1弾も明らかに。25日はウルフルズ、OKAMOTO'S、Saucy Dog、THE ORAL CIGARETTES、SUPER BEAVER、ヤバイTシャツ屋さん、26日はキュウソネコカミ、SiM、10-FEET、東京スカパラダイスオーケストラ、ハルカミライ、マカロニえんぴつ、27日は[Alexandros]、Hump Back、フジファブリック、フレデリック、緑黄色社会、UNISON SQUARE GARDEN、27日はKANA-BOON、SHISHAMO、sumika、Vaundy、04 Limited Sazabys、WANIMAの出演がアナウンスされた。出演アーティストは4日間で合計40組が予定されている。

オフィシャルサイトでは本日11月4日10:00より、チケットの第1次先行予約を受け付ける。

FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY presents THE GRAND SLAM

2021年12月25日(土)大阪府 京セラドーム大阪

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

ウルフルズ / OKAMOTO'S / Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / ヤバイTシャツ屋さん / and more



2021年12月26日(日)大阪府 京セラドーム大阪

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

キュウソネコカミ / SiM / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハルカミライ / マカロニえんぴつ / and more



2021年12月27日(月)大阪府 京セラドーム大阪

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

[Alexandros] / Hump Back / フジファブリック / フレデリック / 緑黄色社会 / UNISON SQUARE GARDEN / and more



2021年12月28日(火)大阪府 京セラドーム大阪

OPEN 9:30 / START 11:00

<出演者>

KANA-BOON / SHISHAMO / sumika / Vaundy / 04 Limited Sazabys / WANIMA / and more