OMデジタルソリューションズは11月4日、レンズ交換式カメラの新ブランド「OM SYSTEM」発表を記念したキャッシュバックキャンペーン「OM SYSTEM発表記念キャンペーン」を11月4日から開始した。キャンペーン期間中に対象製品を購入し、ユーザー／製品登録のうえ応募した人に対し、もれなくUCギフトカード（プリペイド式）をプレゼントする。

対象製品の購入期間は2021年11月4日～2021年12月31日、応募の締め切りは2022年1月20日。

  • OM-Dシリーズと高性能レンズを対象としたキャッシュバックキャンペーンが始まる

キャンペーン対象製品とギフトカードの金額は以下の通り。対象の交換レンズを2本同時に応募した場合は5,000円、3本同時の場合は10,000円が追加される。

カメラ応募コース

購入製品 金額
OM-D E-M1X ボディー 10,000円分
OM-D E-M1 Mark III ボディー 10,000円分
OM-D E-M1 Mark III 12-40mm PRO レンズキット 20,000円分
OM-D E-M5 Mark III ボディー 5,000円分
OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット 10,000円分
OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PRO キット 15,000円分

レンズ応募コース

購入製品 金額
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO 30,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO 10,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO 10,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO 10,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO 10,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO 10,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO 10,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 10,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO 5,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 5,000円分
M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO 5,000円分