OMデジタルソリューションズは11月4日、レンズ交換式カメラの新ブランド「OM SYSTEM」発表を記念したキャッシュバックキャンペーン「OM SYSTEM発表記念キャンペーン」を11月4日から開始した。キャンペーン期間中に対象製品を購入し、ユーザー／製品登録のうえ応募した人に対し、もれなくUCギフトカード（プリペイド式）をプレゼントする。
対象製品の購入期間は2021年11月4日～2021年12月31日、応募の締め切りは2022年1月20日。
キャンペーン対象製品とギフトカードの金額は以下の通り。対象の交換レンズを2本同時に応募した場合は5,000円、3本同時の場合は10,000円が追加される。
カメラ応募コース
|購入製品
|金額
|OM-D E-M1X ボディー
|10,000円分
|OM-D E-M1 Mark III ボディー
|10,000円分
|OM-D E-M1 Mark III 12-40mm PRO レンズキット
|20,000円分
|OM-D E-M5 Mark III ボディー
|5,000円分
|OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット
|10,000円分
|OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PRO キット
|15,000円分
レンズ応募コース
|購入製品
|金額
|M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
|30,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
|10,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO
|10,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO
|10,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
|10,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
|10,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
|10,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
|10,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO
|5,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO
|5,000円分
|M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO
|5,000円分