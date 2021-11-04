許斐剛原作による「ミュージカル『新テニスの王子様』The Second Stage」が、2022年1月から2月にかけて神奈川・東京・大阪で上演されることが決定。併せて29人の出演キャストが発表された。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The Second Stage」には、越前リョーマ役の今牧輝琉、手塚国光役の山田健登、跡部景吾役の高橋怜也、遠山金太郎役の平松來馬、徳川カズヤ役の小野健斗、鬼十次郎役の岡本悠紀、入江奏多役の相葉裕樹と泰江和明、黒部由起夫役の村上幸平が出演。また今作から新たにU-17（アンダーセブンティーン）選抜1軍上位メンバー・Genius10が登場し、平等院鳳凰役を佐々木崇、種ヶ島修二役を秋沢健太朗、デューク渡邊役を大久保圭介、越前リョーガ役を井澤勇貴、大曲竜次役を畠山遼、君島育斗役を樫澤優太、遠野篤京役を輝馬、越知月光役を楚南慧、毛利寿三郎役を丸山龍星が演じる。

さらにGenius10に立ち向かう中学選抜メンバーとして、亜久津仁役の益永拓弥、真田弦一郎役の吉田共朗、仁王雅治役の蔵田尚樹、丸井ブン太役の川本光貴、木手永四郎役の長塚拓海が参加。加えて「ミュージカル『新テニスの王子様』」初登場となるコーチ・柘植竜二役で進藤学が出演するほか、リョーマの父・越前南次郎役を松山鷹志が務める。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The Second Stage」は1月28日から2月6日まで神奈川・KAAT神奈川芸術劇場 ホール、2月11日から20日まで東京・TOKYO DOME CITY HALL、2月25日から27日まで大阪・メルパルクホール大阪で上演。チケットの一般販売は1月10日10時に開始される。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The Second Stage」

期間：2022年1月28日（金）～2月6日（日）

会場：神奈川県 KAAT神奈川芸術劇場 ホール



期間：2022年2月11日（金・祝）～2月20日（日）

会場：東京都 TOKYO DOME CITY HALL



期間：2022年2月25日（金）～2月27日（日）

会場：大阪府 メルパルクホール大阪

スタッフ

原作：許斐剛『新テニスの王子様』（集英社「ジャンプSQ.」連載）

脚本・演出：上島雪夫

作詞：三ツ矢雄二

キャスト

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

亜久津仁：益永拓弥

跡部景吾：高橋怜也

真田弦一郎：吉田共朗

仁王雅治：蔵田尚樹

丸井ブン太：川本光貴

木手永四郎：長塚拓海

遠山金太郎：平松來馬



平等院鳳凰：佐々木崇

種ヶ島修二：秋沢健太朗

デューク渡邊：大久保圭介

越前リョーガ：井澤勇貴

徳川カズヤ：小野健斗

鬼十次郎：岡本悠紀

入江奏多：相葉裕樹・泰江和明（Wキャスト）

大曲竜次：畠山遼

君島育斗：樫澤優太

遠野篤京：輝馬

越知月光：楚南慧

毛利寿三郎：丸山龍星



黒部由起夫：村上幸平

柘植竜二：進藤学



越前南次郎：松山鷹志



テニミュボーイズ：石神秀都、大西敦之、栗原樹、松田裕

(c)許斐 剛／集英社・新テニミュ製作委員会