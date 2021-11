BorisがKilikiliviraよりシングル発売、TOKIEとsugar吉永（Buffalo Daughter）が参加

Borisが、新シングル『Reincarnation Rose』を2021年11月17日にリリース。あわせて表題曲「Reincarnation Rose」のMVも公開された。

今作にはベーシスト・TOKIE、sugar吉永(Buffalo Daughter)がゲスト参加。「Hizumitas」という名前のFUZZがEarthQuaker Devices(US)より11月19日に全世界発売が決定しており、シグネチャーFUZZの生きる楽曲となっている。

関連記事:歴代最高のメタルアルバム100選|2021上半期ベスト

また、カップリング曲「You Will Know」は20分の長尺、アンビエント、ドローン的誘眠効果絶大のOYASUMIバージョン。CDは日本国内限定のリリースで、タイトル曲は本シングルのみの収録となる。

MVを手掛けたのは清春ワークスのベーシストから映像作品までを手掛けるYutaro。MIX、マスタリングはPeace Music中村宗一郎が担当した。

<リリース情報>

Boris

シングル『Reincarnation Rose』

発売日:2021年11月17日

初回生産限定CD 16ページブックレット仕様

価格:1800円(税込)

収録曲:

1. Reincarnation Rose

2. You Will Know

Boris Official HP : https://www.borisheavyrocks.com